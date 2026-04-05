कभी एक वक्त था जब बेटी के जन्म पर घरों में सन्नाटा छा जाता था…लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बदलाव की सबसे खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया है. सड़क पर दौड़ती एक कार, गुलाबी गुब्बारों से सजी हुई और पीछे लगा एक बड़ा सा पोस्टर. “बेटी हुई है”…यह नजारा सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि सोच में आ रहे बड़े बदलाव की कहानी बयां कर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्व दोनों एक साथ उमड़ रहे हैं.

गुब्बारों से सजी कार, सड़कों पर खुशी का जश्न

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार को गुलाबी और सफेद गुब्बारों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. कार के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा है “बेटी हुई है”. सड़क पर चल रही यह कार हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. जिस तरह से यह जश्न मनाया जा रहा है, वह साफ दिखाता है कि पिता अपनी बेटी के जन्म पर बेहद खुश है. यह सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि समाज में बदलती सोच का प्रतीक भी है.

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लोगों ने कहा यही है असली बदलाव

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि “यही असली प्रोग्रेस है”, तो कुछ ने कहा “बेटियां बोझ नहीं, गर्व हैं”. यह वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है. जहां पहले बेटियों को लेकर कई तरह की नकारात्मक सोच देखने को मिलती थी, वहीं अब ऐसे जश्न उन धारणाओं को तोड़ते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो एक मजबूत संदेश देता है कि बेटा-बेटी में कोई फर्क नहीं.

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समाज की खूबसूरत तस्वीर देख इमोशनल हो गए लोग

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है. कई लोग इसे शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि समाज में इस तरह के बदलाव की बेहद जरूरत है. एक कार, कुछ गुब्बारे और एक पोस्टर…लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है. यह दिखाता है कि जब सोच बदलती है, तो समाज भी बदलता है. यही छोटी-छोटी खुशियां मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखती हैं. जहां पहले बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था वहां अब बेटी होने पर जश्म मनाया जा रहा है जो वाकई में खूबसूरत तस्वीर को दिखाता है.

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