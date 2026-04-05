हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाHaryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू

Haryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू

Haryana Board Exam 2026 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत अब हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करेगा.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 05 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

Haryana Board Exam 2026 : हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) ने इस साल छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत अब हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करेगा. इसका उद्देश्य छात्रों को अपने नंबर में सुधार करने का दूसरा अवसर देना है. यह नियम सभी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और गुरुकुल विद्यापीठ स्ट्रीम के छात्रों पर लागू होगा. बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा के अनुसार, यह कदम छात्रों के शैक्षणिक तनाव को कम करने और उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर देने के लिए उठाया गया है. 

हरियाणा में दो बार बोर्ड परीक्षाएं देने की आवेदन तारीख

जो छात्र फरवरी-मार्च 2026 सत्र में परीक्षा दे चुके हैं और अपने नंबर से खुश नहीं हैं, वे दूसरी बार परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए आवेदन 4 अप्रैल 2026 शुरू कर दिए गए हैं और आवेदन की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2026 है. छात्र आवेदन करने के लिए अधकारिकि वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं . छात्र अपनी सुविधा के अनुसार, अधिकतम तीन विषयों में परीक्षा दे सकते हैं. हर विषय का आवेदन शुल्क 1000 है. यह अवसर उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो किसी एक या दो विषयों में पीछे रह गए हैं या अपने ग्रेड सुधारना चाहते हैं.

बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल 

हरियाणा बोर्ड ने 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की थीं. इसके बाद अब कॉपी मूल्यांकन का कार्य तेजी से चल रहा है. 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन 3 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 और 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक का है. मूल्यांकन के लिए अलग-अलग जिलों में केंद्र बनाए गए हैं. 10वीं के लिए 22 जिलों में 75 केंद्र, 6,969 शिक्षक और 12वीं के लिए 52 केंद्र, 5,009 शिक्षक शामिल हैं. बोर्ड ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया है. 

यह भी पढ़ें - KVS Admission Result 2026-27: बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए इस दिन आएगी KVS की पहली लिस्ट, यहां से करें चेक

HBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट कब आएगा

हरियाणा बोर्ड के अनुसार, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते तक जारी किया जा सकता है. कॉपी मूल्यांकन पूरा होने के बाद छात्रों के नंबर सीधे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. 

रिजल्ट कैसे चेक करें

1. छात्र आसानी से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इसके लिए bseh.org.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर Haryana Board 10th/12th Result 2026  लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना Roll Number और Date of Birth दर्ज करें.

4. वहीं अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. 

5.इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर सेव कर लें. 

यह भी पढ़ें - Agniveer MR Musician Recruitment 2026: म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 05 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Haryana Board Result Haryana Board HBSE Haryana Board Twice Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Haryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
शिक्षा
RTE Gujarat Admission 2026: गुजरात के स्कूलों में शुरू हो गए RTE एडमिशन, 84000 सीटों पर मौका
गुजरात के स्कूलों में शुरू हो गए RTE एडमिशन, 84000 सीटों पर मौका
शिक्षा
KVS Admission Result 2026-27: बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए इस दिन आएगी KVS की पहली लिस्ट, यहां से करें चेक
बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए इस दिन आएगी KVS की पहली लिस्ट, यहां से करें चेक
शिक्षा
Agniveer MR Musician Recruitment 2026: म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
महाराष्ट्र
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
टेलीविजन
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
एग्रीकल्चर
ऐसे करेंगे गेंदे की खेती तो हो जाएंगे मालामाल, 1 हेक्टेयर में होती है 15 लाख की आमदनी
ऐसे करेंगे गेंदे की खेती तो हो जाएंगे मालामाल, 1 हेक्टेयर में होती है 15 लाख की आमदनी
शिक्षा
KVS Admission Result 2026-27: बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए इस दिन आएगी KVS की पहली लिस्ट, यहां से करें चेक
बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए इस दिन आएगी KVS की पहली लिस्ट, यहां से करें चेक
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
Embed widget