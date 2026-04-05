हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू

Haryana Board Exam 2026 : हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) ने इस साल छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत अब हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करेगा. इसका उद्देश्य छात्रों को अपने नंबर में सुधार करने का दूसरा अवसर देना है. यह नियम सभी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और गुरुकुल विद्यापीठ स्ट्रीम के छात्रों पर लागू होगा. बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा के अनुसार, यह कदम छात्रों के शैक्षणिक तनाव को कम करने और उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर देने के लिए उठाया गया है.

हरियाणा में दो बार बोर्ड परीक्षाएं देने की आवेदन तारीख

जो छात्र फरवरी-मार्च 2026 सत्र में परीक्षा दे चुके हैं और अपने नंबर से खुश नहीं हैं, वे दूसरी बार परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए आवेदन 4 अप्रैल 2026 शुरू कर दिए गए हैं और आवेदन की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2026 है. छात्र आवेदन करने के लिए अधकारिकि वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं . छात्र अपनी सुविधा के अनुसार, अधिकतम तीन विषयों में परीक्षा दे सकते हैं. हर विषय का आवेदन शुल्क 1000 है. यह अवसर उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो किसी एक या दो विषयों में पीछे रह गए हैं या अपने ग्रेड सुधारना चाहते हैं.

बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल

हरियाणा बोर्ड ने 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की थीं. इसके बाद अब कॉपी मूल्यांकन का कार्य तेजी से चल रहा है. 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन 3 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 और 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक का है. मूल्यांकन के लिए अलग-अलग जिलों में केंद्र बनाए गए हैं. 10वीं के लिए 22 जिलों में 75 केंद्र, 6,969 शिक्षक और 12वीं के लिए 52 केंद्र, 5,009 शिक्षक शामिल हैं. बोर्ड ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया है.

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HBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट कब आएगा

हरियाणा बोर्ड के अनुसार, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते तक जारी किया जा सकता है. कॉपी मूल्यांकन पूरा होने के बाद छात्रों के नंबर सीधे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट कैसे चेक करें

1. छात्र आसानी से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इसके लिए bseh.org.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर Haryana Board 10th/12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना Roll Number और Date of Birth दर्ज करें.

4. वहीं अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

5.इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर सेव कर लें.

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