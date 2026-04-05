हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी

ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी

Rescue Operation: ईरान में गिराए गए F-15E जेट के बाद फंसे अमेरिकी एयरफोर्स ऑफिसर को स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने एक बड़े और जोखिम भरे मिशन के तहत सुरक्षित निकाल लिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

Rescue Operation: ईरान के भीतर अमेरिकी सेना ने एक बेहद जोखिम भरा और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया. अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने शनिवार रात ईरान में फंसे अपने एक लापता एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित निकाल लिया. इस पूरे मिशन में रेस्क्यू टीम का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ और घायल ऑफिसर को इलाज के लिए सीधे कुवैत भेज दिया गया है.

F-15E जेट गिराए जाने के बाद फंसा था ऑफिसर

दरअसल, शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था. जेट गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया था. पायलट को जल्द ही बचा लिया गया, लेकिन वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर दुश्मन के इलाके में फंस गया. वह लगभग एक दिन तक सिर्फ एक पिस्तौल के सहारे छिपा रहा. इस दौरान ईरानी सेना ने उसे ढूंढने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी और स्थानीय लोगों को इनाम का लालच भी दिया गया था. हालांकि, जिस इलाके में जेट गिरा था, वहां सरकार के खिलाफ विरोध होने के कारण ऑफिसर को छिपने में मदद मिली.

रेस्क्यू मिशन के लिए सैकड़ों कमांडो तैनात

ईरान में फंसे ऑफिसर को निकालने के लिए अमेरिकी सेना के कई अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें अंततः सैकड़ों अमेरिकी कमांडो को इस मिशन के लिए चुना गया. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑपरेशन में सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशंस ट्रूप्स शामिल थे. इसके साथ ही दर्जनों युद्धक विमान, हेलिकॉप्टर, साइबर, स्पेस और अन्य इंटेलिजेंस क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया.

कम्युनिकेशन डिवाइस से मिला लोकेशन इनपुट

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में फंसा अमेरिकी ऑफिसर एक बीकन और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से रेस्क्यू टीम के संपर्क में था. जब अमेरिकी कमांडो ऑफिसर के करीब पहुंचे, तो वहां जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई. अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ऑफिसर की लोकेशन के पास बढ़ रहे ईरानी काफिलों पर बमबारी की, ताकि उन्हें दूर रखा जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सके.

CIA की अहम भूमिका

इस मिशन में सीआईए ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ‘अनकन्वेंशनल असिस्टेड रिकवरी’ के जरिए एजेंसी ने स्थानीय नागरिकों से संपर्क साधने में मदद की, जिससे ऑपरेशन को सफलता मिली. रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन के आखिरी चरण में एक बड़ी तकनीकी समस्या सामने आई. रेस्क्यू टीम और ऑफिसर को ले जाने वाले दो ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के एक दूरस्थ बेस पर फंस गए. इस स्थिति में कमांडरों ने तुरंत फैसला लेते हुए तीन नए विमान वहां भेजे. पुराने खराब विमानों को बम से उड़ा दिया गया, ताकि वे ईरान के हाथ न लग सकें. इसके बाद सभी सैन्य कर्मियों और बचाए गए ऑफिसर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनों में एक

एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने इस मिशन को इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण और जटिल ऑपरेशनों में से एक बताया है. दुश्मन के इलाके में सैकड़ों सैनिकों के साथ इस तरह का ऑपरेशन अमेरिकी सैन्य ताकत को दिखाता है. फिलहाल घायल ऑफिसर की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह कुवैत में विशेषज्ञों की निगरानी में है. इस सफल मिशन ने अमेरिकी खेमे में नई ऊर्जा भर दी है.

Published at : 05 Apr 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
USA  IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी
ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी
विश्व
World Happiness Report 2026: हैप्पीनेस की दौड़ में पीछे ये देश, एशिया-मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा संकट, जानें भारत का नंबर
हैप्पीनेस की दौड़ में पीछे ये देश, एशिया-मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा संकट, जानें भारत का नंबर
विश्व
US Israel Iran War Live: ईरान युद्ध के बाद पहली बार जापान-फ्रांस के जहाज होर्मुज से निकले, पाकिस्तान में बातचीत पर क्या बोला तेहरान?
LIVE: ईरान युद्ध के बाद पहली बार जापान-फ्रांस के जहाज होर्मुज से निकले, पाकिस्तान में बातचीत पर क्या बोला तेहरान?
विश्व
US Iran War: जंग से मोटी कमाई कर रहे ट्रंप के दोनों बेटे! अरब देशों को ईरान का खौफ दिखाकर बेच रहे ड्रोन, किसने किया दावा?
जंग से मोटी कमाई कर रहे ट्रंप के दोनों बेटे! अरब देशों को ईरान का खौफ दिखाकर बेच रहे ड्रोन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
महाराष्ट्र
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
टेलीविजन
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
एग्रीकल्चर
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
लाइफस्टाइल
Mosquito Reproduction And Feeding: अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget