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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगलत Email भेज दिया तो घबराएं नहीं, Gmail की यह ट्रिक सेकंडों में कर देगी Undo, जानें तरीका

गलत Email भेज दिया तो घबराएं नहीं, Gmail की यह ट्रिक सेकंडों में कर देगी Undo, जानें तरीका

How to Use Gmail Undo Feature: Gmail का Undo Send फीचर एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ईमेल भेजने के बाद आपको थोड़े समय के लिए उसे रोकने का ऑप्शन देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Apr 2026 10:06 AM (IST)
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How to Use Gmail Undo Feature: आज के समय में ईमेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो या पर्सनल बातचीत, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम कोई ईमेल गलत व्यक्ति को भेज देते हैं जरूरी फाइल अटैच करना भूल जाते हैं या फिर अधूरा मैसेज ही भेज बैठते हैं. ऐसी गलती के बाद अक्सर पछतावा होता है लेकिन राहत की बात यह है कि Gmail में एक ऐसा फीचर मौजूद है जो आपकी इस गलती को तुरंत ठीक करने का मौका देता है.

Undo Send फीचर कैसे करता है काम?

Gmail का Undo Send फीचर एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ईमेल भेजने के बाद आपको थोड़े समय के लिए उसे रोकने का ऑप्शन देता है. जब आप Send पर क्लिक करते हैं तो ईमेल तुरंत सामने वाले तक नहीं पहुंचता बल्कि कुछ सेकंड के लिए रुका रहता है. इसी दौरान आपकी स्क्रीन पर Undo का विकल्प दिखाई देता है. अगर आप तुरंत उस Undo पर क्लिक कर देते हैं तो ईमेल भेजने का प्रोसेस रुक जाता है और वह वापस ड्राफ्ट में खुल जाता है. वहां से आप अपनी गलती सुधार सकते हैं चाहे वह टेक्स्ट हो, अटैचमेंट हो या रिसीवर का नाम.

समय बढ़ाकर पाएं ज्यादा कंट्रोल

डिफॉल्ट तौर पर Gmail इस फीचर के लिए बहुत कम समय देता है जो कई बार पर्याप्त नहीं होता. लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सेटिंग्स में जाकर इस समय को बढ़ा सकते हैं. Gmail की सेटिंग्स में Undo Send का विकल्प मिलता है जहां आप अपनी जरूरत के अनुसार समय चुन सकते हैं. अगर आप ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो अधिकतम समय चुनना बेहतर रहता है ताकि गलती सुधारने के लिए आपको पर्याप्त मौका मिल सके.

मोबाइल पर भी मिलता है यह फायदा

यह फीचर सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है बल्कि स्मार्टफोन पर भी उतनी ही आसानी से काम करता है. जब आप फोन से ईमेल भेजते हैं तो स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा मैसेज दिखाई देता है जिसमें Sent के साथ Undo का ऑप्शन होता है. अगर उसी समय आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप तुरंत Undo दबाकर ईमेल को रोक सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि यह विकल्प कुछ ही सेकंड के लिए दिखाई देता है उसके बाद ईमेल पूरी तरह भेज दिया जाता है.

छोटी सी ट्रिक से होता है बड़ा फायदा

यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद काम का है जो रोजाना ईमेल का इस्तेमाल करते हैं. एक छोटी सी चूक भी बड़ी परेशानी बन सकती है लेकिन Undo Send जैसी सुविधा आपकी गलतियों को तुरंत सुधारने में मदद करती है और आपको एक दूसरा मौका देती है.

यह भी पढ़ें: Google का नया फीचर! अब बदल सकेंगे अपना पुराना Gmail यूजरनेम, जानिए पूरा नया तरीका

Published at : 05 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Google Gmail TECH NEWS HINDI
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