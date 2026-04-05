हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स पर आ गया बड़ा खतरा! इस हैकिंग टूल से चोरी हो रहा डेटा, कंपनी ने बताया बचने का तरीका

iPhone यूजर्स पर आ गया बड़ा खतरा! इस हैकिंग टूल से चोरी हो रहा डेटा, कंपनी ने बताया बचने का तरीका

iPhone and iPad Users at Risk: DarkSword एक एडवांस्ड साइबर अटैक टूल है जो खासतौर पर iOS 18 और iPadOS 18.4 से लेकर 18.7 तक चलने वाले डिवाइसेज को टारगेट करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 12:44 PM (IST)
iPhone and iPad Users at Risk: DarkSword एक एडवांस्ड साइबर अटैक टूल है जो खासतौर पर iOS 18 और iPadOS 18.4 से लेकर 18.7 तक चलने वाले डिवाइसेज को टारगेट करता है.

तेजी से बढ़ते साइबर हमलों के दौर में Apple Inc. ने iPhone और iPad यूजर्स के लिए एक जरूरी सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है. यह अपडेट खास तौर पर DarkSword नाम के खतरनाक हैकिंग टूल से बचाव के लिए लाया गया है जो बेहद चालाक तरीके से यूजर्स के डेटा को निशाना बनाता है. इसकी सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या ऐप डाउनलोड किए सिर्फ एक वेबसाइट खोलने भर से आपके डिवाइस में सेंध लगा सकता है.

1/5
जानकारी के अनुसार, DarkSword एक एडवांस्ड साइबर अटैक टूल है जो खासतौर पर iOS 18 और iPadOS 18.4 से लेकर 18.7 तक चलने वाले डिवाइसेज को टारगेट करता है. एक बार डिवाइस इसकी चपेट में आ जाए तो यह यूजर के मैसेज, ब्राउजर हिस्ट्री, लोकेशन डिटेल्स और यहां तक कि क्रिप्टो वॉलेट जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि इसे हाल के समय के सबसे खतरनाक डिजिटल खतरों में गिना जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, DarkSword एक एडवांस्ड साइबर अटैक टूल है जो खासतौर पर iOS 18 और iPadOS 18.4 से लेकर 18.7 तक चलने वाले डिवाइसेज को टारगेट करता है. एक बार डिवाइस इसकी चपेट में आ जाए तो यह यूजर के मैसेज, ब्राउजर हिस्ट्री, लोकेशन डिटेल्स और यहां तक कि क्रिप्टो वॉलेट जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि इसे हाल के समय के सबसे खतरनाक डिजिटल खतरों में गिना जा रहा है.
2/5
कंपनी द्वारा जारी किया गया नया अपडेट सभी iOS 18 यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस खतरे से सुरक्षित किया जा सके. जिन लोगों के फोन में ऑटो-अपडेट चालू है उनके डिवाइस में यह अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा. हालांकि, बेहतर सुरक्षा के लिए मैन्युअली अपडेट चेक करना और तुरंत इंस्टॉल करना ज्यादा समझदारी भरा कदम माना जा रहा है.
कंपनी द्वारा जारी किया गया नया अपडेट सभी iOS 18 यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस खतरे से सुरक्षित किया जा सके. जिन लोगों के फोन में ऑटो-अपडेट चालू है उनके डिवाइस में यह अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा. हालांकि, बेहतर सुरक्षा के लिए मैन्युअली अपडेट चेक करना और तुरंत इंस्टॉल करना ज्यादा समझदारी भरा कदम माना जा रहा है.
Published at : 05 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
IPhone Users TECH NEWS HINDI DarkSword

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
रॉकेट की स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर
रॉकेट की स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर
टेक्नोलॉजी
iPhone Vs Android: 5 साल बाद किसकी रिसेल वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जानिए किसे खरीदने में है फायदा
iPhone Vs Android: 5 साल बाद किसकी रिसेल वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जानिए किसे खरीदने में है फायदा
टेक्नोलॉजी
AI को लेकर तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, तैयार कर रहे एक स्पेशल टीम
AI को लेकर तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, तैयार कर रहे एक स्पेशल टीम
टेक्नोलॉजी
Instagram Reels पर मिलियन में आएंगे व्यूज, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान
Instagram Reels पर मिलियन में आएंगे व्यूज, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
विश्व
Iran-US War: 'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
टेलीविजन
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
नौकरी
Agniveer MR Musician Recruitment 2026: म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
हेल्थ
Insulin Resistance Liver Damage: आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
Embed widget