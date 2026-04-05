iPhone यूजर्स पर आ गया बड़ा खतरा! इस हैकिंग टूल से चोरी हो रहा डेटा, कंपनी ने बताया बचने का तरीका

जानकारी के अनुसार, DarkSword एक एडवांस्ड साइबर अटैक टूल है जो खासतौर पर iOS 18 और iPadOS 18.4 से लेकर 18.7 तक चलने वाले डिवाइसेज को टारगेट करता है. एक बार डिवाइस इसकी चपेट में आ जाए तो यह यूजर के मैसेज, ब्राउजर हिस्ट्री, लोकेशन डिटेल्स और यहां तक कि क्रिप्टो वॉलेट जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि इसे हाल के समय के सबसे खतरनाक डिजिटल खतरों में गिना जा रहा है.