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iPhone यूजर्स पर आ गया बड़ा खतरा! इस हैकिंग टूल से चोरी हो रहा डेटा, कंपनी ने बताया बचने का तरीका
iPhone and iPad Users at Risk: DarkSword एक एडवांस्ड साइबर अटैक टूल है जो खासतौर पर iOS 18 और iPadOS 18.4 से लेकर 18.7 तक चलने वाले डिवाइसेज को टारगेट करता है.
तेजी से बढ़ते साइबर हमलों के दौर में Apple Inc. ने iPhone और iPad यूजर्स के लिए एक जरूरी सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है. यह अपडेट खास तौर पर DarkSword नाम के खतरनाक हैकिंग टूल से बचाव के लिए लाया गया है जो बेहद चालाक तरीके से यूजर्स के डेटा को निशाना बनाता है. इसकी सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या ऐप डाउनलोड किए सिर्फ एक वेबसाइट खोलने भर से आपके डिवाइस में सेंध लगा सकता है.
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Published at : 05 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Tags :IPhone Users TECH NEWS HINDI DarkSword
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प्रेम कुमारJournalist
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