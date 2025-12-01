आपके आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर जुड़ा है? एक क्लिक में ऐसे पता चलेगा सच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mobile Number in Aadhaar: आज के समय में आधार नंबर लगभग हर जरूरी सेवा की चाबी बन चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर PAN लिंक कराने, म्यूचुअल फंड मैनेज करने, PPF तक पहुंचने, इंश्योरेंस अपडेट करने हर प्रक्रिया में आधार की पुष्टि बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन इन सबके लिए आपके आधार से सही मोबाइल नंबर जुड़ा होना उतना ही ज़रूरी है.

UIDAI, जो आधार प्रबंधन की सरकारी एजेंसी है, अपनी वेबसाइट पर कई ऐसे टूल्स देती है जिनकी मदद से यूज़र आसानी से अपने आधार से जुड़े विवरण देख या अपडेट कर सकते हैं. इन्हीं में से एक सुविधा यह है कि आप जान सकते हैं कि आपके आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है. अगर आपको याद नहीं कि आपने कौन-सा नंबर रजिस्टर किया था या वह नंबर अभी भी सक्रिय है या नहीं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है.

आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना क्यों जरूरी है?

आपका आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर मिलने वाले OTP के जरिए कई सुविधाओं का उपयोग संभव होता है. यह नंबर सक्रिय होने पर आप आसानी से e-KYC पूरा कर सकते हैं, PAN लिंकिंग, DigiLocker और सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. बैंकिंग और सब्सिडी संबंधी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. आधार विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं बिना केंद्र पर जाए.

अगर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद हो चुका हो या आपके पास न हो तो इनमें से कई सेवाओं का उपयोग मुश्किल हो जाता है. इसलिए समय-समय पर इसे चेक करना बेहद जरूरी है.

ऑनलाइन कैसे जांचें कि आपके आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है?

UIDAI ने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर की जांच की प्रक्रिया काफी सरल बना दी है. कुछ मिनट में आप यह जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेरिफिकेशन पेज पर जाएं. वहां अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और वह मोबाइल नंबर टाइप करें जिसे आप वेरिफाई करना चाहते हैं.

कैप्चा भरने के बाद Proceed to Verify पर क्लिक करें. अगर नंबर लिंक है तो स्क्रीन पर पुष्टि दिख जाएगी. यदि नंबर लिंक नहीं है तो वेबसाइट आपको बताएगी कि रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे और जरूरत पड़ने पर नंबर अपडेट की प्रक्रिया सुझाएगी.

TAFCOP के जरिए सभी लिंक्ड मोबाइल नंबर कैसे देखें

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं या आपको किसी अनधिकृत नंबर का संदेह है तो सरकार का TAFCOP पोर्टल आपकी मदद करता है.

इस पोर्टल पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और आए OTP से वेरिफाई करें. उसके बाद आपकी पहचान से जुड़े सभी मोबाइल कनेक्शनों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी. यह सुविधा खासतौर पर तब उपयोगी है जब आपको लगता है कि आपके आधार पर आपकी जानकारी के बिना कोई और नंबर जारी करवा लिया गया है.

