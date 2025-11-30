Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meta Update: Meta ने भारतीय क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए Instagram Reels और Edits ऐप में दो नए फीचर्स पेश किए हैं. कंपनी ने Reels की AI Translation क्षमता को पांच और भारतीय भाषाओं तक बढ़ा दिया है बंगाली, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मराठी. इसके साथ ही Edits ऐप में भारतीय भाषाओं के नए फ़ॉन्ट विकल्प भी जोड़े जा रहे हैं. ये अपडेट तब आए हैं जब कुछ समय पहले Meta ने Reels के लिए Hindi और Portuguese में AI डबिंग फीचर लॉन्च किया था जो पहले सिर्फ English और Spanish में उपलब्ध था.

Instagram Reels के नए भारत-विशेष फीचर्स

AI Translation का विस्तार

Meta का कहना है कि आने वाले महीनों में यूज़र्स Reels को पांच नई भारतीय भाषाओं बंगाली, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मराठी में ट्रांसलेट कर पाएंगे. Hindi पहले से शामिल है यानी अब क्रिएटर्स अपने कंटेंट को भारत की कई प्रमुख भाषाओं में सहजता से बदल सकेंगे.

AI की मदद से आवाज़ का अनुवाद उसी टोन और भाव के साथ किया जाएगा, क्रिएटर की मूल वॉइस फील बनी रहेगी. एक वैकल्पिक AI Lip-Sync फीचर भी मिलेगा जो मुंह की हरकत को नई भाषा के ऑडियो से मैच कर देगा. यह फीचर उन क्रिएटर्स के लिए खास उपयोगी होगा जो अपने कंटेंट को पूरे भारत में व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं.

Edits ऐप में भारतीय फ़ॉन्ट्स की एंट्री

Meta Edits ऐप में भारतीय भाषाओं के नए फ़ॉन्ट स्टाइल जोड़ रहा है जिनमें देवनागरी, बंगाली-असमिया स्क्रिप्ट शामिल हैं. इन फ़ॉन्ट्स की मदद से क्रिएटर्स अब Hindi, Marathi, Bengali और Assamese जैसी भाषाओं में कैप्शन और टेक्स्ट को स्टाइलिश तरीके से लिख सकेंगे. इन नए फ़ॉन्ट्स का अपडेट जल्द ही Android पर उपलब्ध कराया जाएगा. एंड्रॉयड में ये फीचर आने के बाद यूजर्स का अनुभव और भी बेहतरीन हो जाएगा. इंस्टाग्राम में ये फीचर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है.

