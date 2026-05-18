किस कंपनी के यूजर्स सबसे ज्यादा खर्च करते हैं डेटा, इस लिस्ट में Jio-Vi आगे हैं या Airtel?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयरटेल का ARPU सबसे अधिक, जियो दूसरे और वीआई तीसरे स्थान पर।

Mobile Data Users: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों Bharti Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. इन आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि किस कंपनी के ग्राहक सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हैं और किस कंपनी की कमाई प्रति यूजर सबसे मजबूत बनी हुई है.

Vi ने सबसे आखिर में अपने नतीजे जारी करते हुए बताया कि कंपनी का ग्राहक आधार 192.8 मिलियन पर स्थिर बना हुआ है. साथ ही फरवरी 2026 से कंपनी के नए ग्राहकों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अब तीनों कंपनियों के डेटा यूसेज और ARPU के आंकड़ों ने टेलीकॉम बाजार की असली तस्वीर सामने रख दी है.

Airtel यूजर्स का कितना डेटा इस्तेमाल?

रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल के ग्राहकों ने इस तिमाही में औसतन हर महीने 31.4GB मोबाइल डेटा इस्तेमाल किया. यानी एक ग्राहक रोजाना करीब 1.05GB डेटा खर्च कर रहा है. कंपनी का कुल नेटवर्क डेटा ट्रैफिक 27,985 मिलियन GB तक पहुंच गया.

एयरटेल का ARPU यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई 257 रुपए रही जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मानी जा रही है. हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई है. इससे पहले यह आंकड़ा 259 रुपए था.

कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन Gopal Vittal ने कहा कि FY26 कंपनी के लिए काफी मजबूत साल रहा. इस दौरान एयरटेल ने 650 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया और लाखों नए स्मार्टफोन व पोस्टपेड ग्राहक भी जोड़े.

डेटा खर्च करने में सबसे आगे निकले Jio यूजर्स

अगर सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल की बात करें तो जियो ने बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है. कंपनी के अनुसार हर ग्राहक औसतन 42.3GB डेटा हर महीने इस्तेमाल कर रहा है यानी रोजाना करीब 1.41GB डेटा खर्च हो रहा है.

Jio का कुल नेटवर्क डेटा वॉल्यूम 66 बिलियन GB तक पहुंच गया जो बाकी कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा है. कंपनी का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह 5G सेवाओं का तेजी से बढ़ना है. मार्च 2026 तक जियो के 5G ग्राहकों की संख्या 268 मिलियन तक पहुंच चुकी है और अब कंपनी के कुल वायरलेस ट्रैफिक में लगभग 55 फीसदी हिस्सा 5G का हो गया है. इसके अलावा कंपनी का ARPU बढ़कर 214 रुपए तक पहुंच गया है.

Vi के ग्राहक सबसे कम डेटा खर्च कर रहे

वीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी के 4G और 5G ग्राहक हर महीने औसतन 20.2GB डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी रोजाना लगभग 673MB डेटा खर्च हो रहा है जो जियो और एयरटेल दोनों से काफी कम है.

कंपनी का कुल नेटवर्क डेटा वॉल्यूम 7.8 बिलियन GB दर्ज किया गया जिसमें 2G, 3G, 4G और 5G सभी नेटवर्क शामिल हैं. हालांकि कंपनी के लिए राहत की बात यह रही कि उसका ARPU बढ़कर 190 रुपए तक पहुंच गया जो सालाना आधार पर 8.3 फीसदी की बढ़ोतरी मानी जा रही है.

Vi के मुताबिक इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह ग्राहकों का तेजी से 4G और 5G नेटवर्क की ओर अपग्रेड होना है. कंपनी के 4G/5G ग्राहकों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है.

आखिर कौन है असली डेटा किंग?

सामने आए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा खर्च करने वाले यूजर्स Reliance Jio के हैं. वहीं सबसे ज्यादा ARPU के मामले में Bharti Airtel अभी भी नंबर-1 बनी हुई है. दूसरी तरफ Vodafone Idea अपने नेटवर्क और ग्राहक आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है.

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