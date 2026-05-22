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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLaborers Viral Video: भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'

Laborers Viral Video: भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'

Laborers Viral Video: भीषण गर्मी में तपती सड़क पर काम करते मजदूरों का वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है. जिम्मेदारियों के बोझ तले मेहनत करते इन मजदूरों का संघर्ष सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 22 May 2026 11:48 AM (IST)
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Laborers Viral Video: इस चिलचिलाती गर्मी के बीच तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसी गर्मी में एसी-कूलर में बैठे लोगों को कुछ पल की राहत तो जरूर मिल जाती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने आराम से बैठे लोगों को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया.

वायरल वीडियो में कुछ मजदूर तपती धूप और जलती सड़क के बीच लगातार काम करते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के आगे वे इस भीषण गर्मी की परवाह किए बिना मेहनत करने को मजबूर हैं. सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि मजदूर काम करते-करते एक-दूसरे पर पाइप से पानी डाल रहे हैं, ताकि शरीर को थोड़ी राहत मिल सके और वे इस तेज धूप में खुद को संभाल सकें. यह दृश्य लोगों के दिल को छू रहा है. 

“पापी पेट जो न कराए…”

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया, “इस भयानक गर्मी में जब लोग छतों के नीचे भी परेशान हैं, तब कोई अपनों के सुनहरे भविष्य के लिए जलती धूप में पसीना बहा रहा है. निशब्द!” हालांकि वीडियो देखने वाले कई यूजर्स ने इस बात को और भी दर्द भरे तरीके से समझाया. एक यूजर ने लिखा, “भविष्य बनाने के लिए नहीं, सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए मजदूर मेहनत करता है. भविष्य तो अमीरों के बच्चों का होता है. ” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “कोई किसी की छत बनकर किसी का घर बना रहा है.” इन शब्दों ने लोगों के दिल को छू लिया. मजदूरों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, ये इस वीडियो में साफ नजर आता है. 

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Work From Home की चर्चा, लेकिन मजदूरों की कोई बात नहीं

एक तरफ देश के कई शहरों में भीषण गर्मी को देखते हुए जगह-जगह Work From Home की बात हो रही है. लोग घरों में रहकर एसी और कूलर के बीच अपना काम कर रहे हैं, ताकि गर्मी से बचा जा सके. वहीं, दूसरी तरफ ऐसे मजदूर हैं, जिनके लिए न तो Work From Home जैसी कोई सुविधा है और न ही आराम का मौका. उन्हें हर हाल में सड़क, निर्माण स्थल और धूप के बीच काम करना पड़ता है. वीडियो में मजदूर सिर पर भारी सामान उठाए नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथी पाइप के पानी से उन्हें भिगो रहे हैं, ताकि कुछ देर के लिए शरीर को राहत मिल सके. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, “एसी के कमरों में बैठकर गर्मी की शिकायत करने वालों, जरा इन हाथों को देखो. जिम्मेदारियां इंसान को मौसम से लड़ना सिखा देती हैं.” यह बात लोगों के दिल को छू रही है. 

लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा वीडियो

यह वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का है, लेकिन इसने हजारों लोगों को अंदर तक झकझोर दिया.  कई यूजर्स ने मजदूरों के संघर्ष को सलाम किया, तो कई लोगों ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी शिकायतों पर दोबारा सोचने की जरूरत है.  आज जब लोग थोड़ी सी गर्मी में घर से बाहर निकलने से बचते हैं, तब देश के लाखों मजदूर ऐसी ही तपती धूप में काम करके दूसरों के सपनों का घर खड़ा करते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को इंसानियत, मेहनत और जिम्मेदारियों की असली कीमत समझा रहा है.

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Published at : 22 May 2026 11:48 AM (IST)
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