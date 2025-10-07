Whatsapp बना देगा मालामाल! इन 5 तरीकों से हर महीने होगी मोटी कमाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsapp बना देगा मालामाल! इन 5 तरीकों से हर महीने होगी मोटी कमाई

WhatsApp: आज के डिजिटल युग में WhatsApp सिर्फ चैटिंग या स्टेटस अपडेट करने का जरिया नहीं रहा बल्कि अब यह कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Oct 2025 03:27 PM (IST)
WhatsApp: आज के डिजिटल युग में WhatsApp सिर्फ चैटिंग या स्टेटस अपडेट करने का जरिया नहीं रहा बल्कि अब यह कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो हर महीने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक की आय संभव है. आइए जानते हैं ऐसे 5 स्मार्ट तरीके जिनसे WhatsApp आपकी जेब भर सकता है.

WhatsApp Business से करें ऑनलाइन बिक्री

अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है चाहे वह कपड़े हों, ज्वेलरी, हैंडमेड सामान या डिजिटल सर्विस तो आप WhatsApp Business App के ज़रिए अपनी छोटी ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं. इसमें कैटलॉग फीचर मिलता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की फोटो, प्राइस और डिटेल डाल सकते हैं. ग्राहक सीधे WhatsApp पर ही ऑर्डर कर सकते हैं. इससे बिना वेबसाइट के भी आप अपना बिजनेस चला सकते हैं.

Affiliate Marketing से कमाएं कमीशन

Amazon, Flipkart और Meesho जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आजकल अफिलिएट प्रोग्राम काफी लोकप्रिय हैं. इसमें आप उनके प्रोडक्ट्स के लिंक WhatsApp ग्रुप या कॉन्टैक्ट्स को भेजते हैं. जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है. सही नेटवर्क और प्रोडक्ट चयन से आप हर महीने हजारों रुपये तक कमा सकते हैं.

Freelancing और Promotion का आसान जरिया

अगर आप किसी फ्रीलांस सर्विस जैसे कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग या सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम करते हैं तो WhatsApp आपके लिए एक प्रमोशनल टूल बन सकता है. आप अपने ग्रुप्स, ब्रॉडकास्ट लिस्ट या स्टेटस के जरिए अपने काम का प्रचार कर सकते हैं. कई क्लाइंट्स WhatsApp पर ही संपर्क करते हैं जिससे डीलिंग तेज़ और भरोसेमंद होती है.

WhatsApp Channel से बनाएं ऑडियंस और कमाई का जरिया

हाल ही में लॉन्च हुए WhatsApp Channels अब कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए सुनहरा मौका हैं. अगर आपके पास कोई खास जानकारी या स्किल है जैसे टेक न्यूज, मोटिवेशन, एजुकेशन या फैशन तो आप चैनल बनाकर ऑडियंस जोड़ सकते हैं. जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ब्रांड प्रमोशन, पेड पार्टनरशिप और एफिलिएट लिंक से अच्छी कमाई होने लगती है.

कस्टमर सपोर्ट या सर्विस हैंडलिंग से नौकरी जैसी आय

कई छोटे और बड़े बिजनेस अब अपने कस्टमर सपोर्ट सिस्टम को WhatsApp पर शिफ्ट कर रहे हैं. अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप घर बैठे WhatsApp कस्टमर सपोर्ट एजेंट की तरह काम कर सकते हैं. कई कंपनियां ऐसी पार्ट-टाइम नौकरियाँ देती हैं जिनमें आपको केवल चैट पर कस्टमर की मदद करनी होती है और इसके बदले हर महीने तय वेतन या इंसेंटिव मिलता है.

