Instagram पर 1 मिलियन व्यूज होने पर कितने पैसे देती है Meta? जानकर उड़ जाएंगे होश

Instagram पर 1 मिलियन व्यूज होने पर कितने पैसे देती है Meta? जानकर उड़ जाएंगे होश

Instagram: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि कमाई का भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

Instagram: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि कमाई का भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है. खासतौर पर Instagram ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां सिर्फ रील्स बनाकर लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी Instagram Reel पर 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज आ जाएं तो Meta आपको कितने पैसे देता है? इसका जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Instagram Reels से कैसे होती है कमाई?

Instagram Reels से पैसे कमाने के कई तरीके हैं. Meta कुछ देशों में "Reels Bonus Program" या "Incentive Program" चलाता है जिसमें क्रिएटर्स को व्यूज और एंगेजमेंट के आधार पर भुगतान किया जाता है. हालांकि भारत में यह प्रोग्राम सीमित क्रिएटर्स के लिए ही उपलब्ध है. इसके अलावा ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और गिफ्ट फीचर्स से भी अच्छी कमाई होती है.

1 मिलियन व्यूज पर कितनी होती है कमाई?

Instagram पर 1 मिलियन व्यूज आने के बाद कमाई कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कि आपकी लोकेशन, फॉलोअर्स की संख्या, कंटेंट का विषय और ब्रांड कोलैबोरेशन. अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में Meta 1 मिलियन व्यूज पर 600 से 1000 डॉलर (करीब 50,000 से 85,000 रुपये) तक भुगतान करता है. वहीं भारत में यह रकम काफी कम होती है, जहां क्रिएटर्स को औसतन 5,000 से 25,000 रुपये तक की कमाई होती है.

कमाई को बढ़ाने के तरीके

अगर आप भी Instagram पर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो सिर्फ व्यूज पर निर्भर न रहें. अपनी रील्स की क्वालिटी, यूनिक आइडिया और ऑडियंस एंगेजमेंट पर ध्यान दें. ब्रांड्स उन्हीं क्रिएटर्स को पसंद करते हैं जिनकी ऑडियंस एक्टिव होती है. इसके अलावा, अपने कंटेंट को किसी खास निचे (जैसे टेक, फैशन, ट्रैवल या फिटनेस) पर केंद्रित करना भी फायदेमंद रहता है.

Meta के नए अपडेट और भविष्य की संभावनाएं

Meta लगातार अपने क्रिएटर प्रोग्राम को विस्तार दे रहा है. आने वाले समय में भारत में भी Reels Bonus Program को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है. इसके बाद भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को भी अमेरिकी क्रिएटर्स की तरह ज्यादा भुगतान मिलने लगेगा.

Instagram अब सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि करोड़ों रुपये की कमाई का जरिया बन चुका है. अगर आपकी रील्स पर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं.

Published at : 07 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Instagram Meta TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
