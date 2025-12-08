बिग बॉस 19 का रैपअप हो गया है. इस मोस्ट पॉपुलर शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर, 2025 को हुआ. इस सीजन की ट्रॉफी के लिए गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था. जिनमें गौरव और फरहाना भट्ट टॉप 2 में पहुंचे थे. फाइनली अनुपमा स्टार गौरव शो के विनर बने और प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपये घर ले गए. वहीं फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप रहीं. जानते हैं गौरव ने अपनी जीत पर क्या कहा और फरहाना भट्ट ने क्या रिएक्शन दिया है.

‘गौरव ने ट्रॉफी जीती मैंने दिल जीते’

सलमान खान ने गौरव खन्ना को शो का विजेता घोषित किया, जबकि फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप रहीं. दोनों ने 18 कंटेस्टेंट्स के साथ मुकाबला किया था. फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 के घर में अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जानी जाती थीं. फरहाना सीज़न की फर्स्ट रनर-अप बनीं, और कुछ समय पहले, उन्होंने शो से बाहर निकलने के बाद एक इंटरव्यू में पैपराजी से बातचीत की. फरहाना ने लाल शिमरी गाउन में कमाल कर दिया, और पैपराजी ने उनसे गौरव खन्ना के बिग बॉस 19 जीतने और खुद के रनर-अप बनने के बारे में पूछा. अभिनेत्री ने अपने पोइट्रिक अंदाज में कहा कि जीतना कभी उनका लक्ष्य नहीं था.

फरहाना ने कहा, "मेरी ट्रॉफी पर कभी नज़र थी ही नहीं. उन्होंने ट्रॉफी जीती मैंने दिल जीते. हमको बिका सके वो जमाने में दम नहीं. हमसे जमाना खुद है हमसे जमाना नहीं."

Farrhana Bhatt, the Runner-Up of Bigg Boss 19 says, "Meri nazar trophy pe kabhi the hi nahi, GK ne trophy jeeta toh maine dil jeete hai...: pic.twitter.com/dJ7WYaEkyc — BBTak (@BiggBoss_Tak) December 7, 2025

गौरव खन्ना विनर बनना नहीं करते डिजर्व

इंडिया फ़ोरम्स को दिए इंटरव्यू में फ़रहाना भट्ट ने खुलकर कहा कि उन्हें लगता है कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 का विनर बनना डिजर्व नहीं करते हैं. फरहाना ने कहा, “ देखा जाए तो गौरव खन्ना का शो में कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं है. मेरे हिसाब से वे विनर बनना डिजर्व नहीं करते हैं. पता नहीं ऑडियंस किस पर्सपेक्टिव से देख रही है. उन्होंने कभी क्लिय स्टैंड नहीं लिया है और हमेशा सेफ खेला है. उन्होने अपने बिहेवियर से लोगों को डीमीन किया है जो मैंने बहुत बार कॉल आउट भी किया है. मैंने सोचा नहीं था कि वो विनर बनेंगे. मुझे नहीं लगता है कि वो डिजर्विंग विनर हैं.

बिग बॉस 19 से फरहाना भट्ट की कुल कमाई

हालांकि फरहाना बिग बॉस 19 में फर्स्ट रनर अप के तौर पर कुछ भी नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने शो में अपने रहने के दौरान अच्छी-खासी रकम ली है. डेक्कन क्रॉनिकल में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरहाना ने हर हफ्ते 1-3 लाख रुपये लिए और बिग बॉस 19 से उनकी कुल कमाई 45 लाख रुपये रही है.