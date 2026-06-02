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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदुनिया को पूरी तरह बदल देगी एआई, इंसानों के पास बचे हैं सिर्फ 3 साल, एक्सपर्ट का चौंकाने वाला अनुमान

दुनिया को पूरी तरह बदल देगी एआई, इंसानों के पास बचे हैं सिर्फ 3 साल, एक्सपर्ट का चौंकाने वाला अनुमान

AI Impact On World: Google X के बिजनेस चीफ Mo Gawdat का मानना है कि AGI दुनिया को पूरी तरह बदलकर रख देगी. जब तक यह ट्रांजिशन शुरू होता है, उससे पहले इंसानों के पास सिर्फ तीन साल का समय है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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  • एआई टूल्स ने कामों को बदला, तीन साल में आएगी बड़ी शक्ति।
  • 2027 तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) से बदलेगा समाज।
  • कंपनियां और सरकारें एआई का उपयोग, नौकरियों पर होगा असर।
  • एंट्री-लेवल की नौकरियां खतरे में, फिजिकल काम अभी सुरक्षित।

AI Impact On World: बीते 3-4 वर्षों में एआई टूल्स ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है. अब ईमेल लिखने से लेकर डॉक्यूमेंट एनलाइज करने तक सारे काम एआई टूल्स से हो रहे हैं और ये टूल्स हर दिन के साथ एडवांस होते जा रहे हैं. अब एआई को लेकर एक डराने वाला अनुमान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इंसानों के पास सिर्फ तीन साल का समय बचा है. तीन साल में एआई सिस्टम दुनिया को पूरी तरह बदलकर रख देंगे.

"एआई बन जाएगी बहुत पावरफुल"

Google X के बिजनेस चीफ Mo Gawdat ने वॉर्निंग दी है कि एआई टूल्स तो सिर्फ झलक है और असल एआई बहुत पावरफुल है. उन्होंने कहा कि इंसानों के पास सिर्फ तीन साल का समय बचा है. तीन सालों में एआई इतनी पावरफुल हो जाएगी कि यह इंडस्ट्री को बदल कर रख देगी, इसके कारण लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी और समाज का भी पूरा स्वरूप बदल जाएगा. एक पॉडकास्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2027 तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलीजेंस (AGI) का दौर आ जाएगा. AI से AGI के ट्रांजिशन में नौकरियां भी जाएंगी, अर्थव्यवस्था और समाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा.

AI से ज्यादा इसके इस्तेमाल के तरीके से खतरे- Gawdat 

Gawdat का कहना है कि एआई अपने आप में खतरा नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनियां और सरकारें इसे कैसे यूज करती हैं, वह ज्यादा बड़ा खतरा है. लोग सिर्फ वायरल वीडियोज और चैटबॉट्स के जरिए एआई को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च लैब्स में जो हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है. अब ऐसे सिस्टम आ रहे हैं, जो अपने कोड इंप्रूव करने के साथ-साथ चेंज भी टेस्ट कर सकते हैं और खुद के बेहतर वर्जन को डिप्लॉय करने की काबिलियत रखते हैं. उन्होंने कहा कि AI पर काम करने वाले लोग इसकी जो कैपेबिलिटीज देख रहे हैं, वो आम पब्लिक की सोच से कहीं आगे हैं. एआई की कैपेबिलिटीज और लोगों की समझ के बीच बहुत बड़ा अंतर है और इसी कारण लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि एआई दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है.

नौकरियों पर खतरा

एआई के कारण नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. Gawdat का भी मानना है कि नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा असर एंट्री-लेवल की नौकरियों पर होगा. कॉल एजेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ट्रैवल अजेंट और कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों की नौकरियां पहले जा सकती हैं, वहीं कारपेंटरी जैसे काम अभी भी इंसान करते रहेंगे. इन मुश्किल फिजिकल कामों को रोबोट समझ नहीं पाते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
AI Tools Artificial General Intelligence TECH NEWS
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