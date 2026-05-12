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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone पर आ गया WhatsApp का पेड प्लान, पैसे देने पर मिल रहे हैं ये एक्स्ट्रा फीचर्स

iPhone पर आ गया WhatsApp का पेड प्लान, पैसे देने पर मिल रहे हैं ये एक्स्ट्रा फीचर्स

WhatsApp Plus: व्हाट्सऐप ने कुछ आईफोन यूजर्स के लिए अपने पेड सब्सक्रिप्शन WhatsApp Plus को रिलीज कर दिया है. इसमें ऐप के लुक और फील को बदलने के लिए कई फीचर्स मिलते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 May 2026 10:25 AM (IST)
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  • WhatsApp Plus iPhone यूजर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन जारी हुआ है।
  • इसमें नई थीम्स, ऐप आइकन, रिंगटोन और स्टिकर मिलते हैं।
  • सब्सक्रिप्शन से ऐप का लुक बदलता है, मुख्य फीचर फ्री रहेंगे।
  • यूरोप में इसकी मासिक कीमत लगभग 280 रुपये है।

WhatsApp Plus: लंबे इंतजार के बाद व्हाट्सऐप ने अपने पेड सब्सक्रिप्शन को रिलीज कर दिया है. पिछले काफी समय से इस प्लान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और अब इसे आईफोन यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है. इसमें यूजर्स को नई थीम्स, ऐप आइकन, रिंगटोन और स्टिकर जैसे कई कस्टमाइजेश टूल्स मिलते हैं. अभी इसे सीमित संख्या में यूजर्स के लिए रिलीज किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द एंड्रॉयड और आईफोन के बाकी यूजर्स के लिए भी यह फीचर अवेलेबल हो जाएगा. आइए जानते हैं कि WhatsApp Plus में क्या-क्या मिलता है और इसकी कीमत कितनी रखी गई है.

WhatsApp Plus में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं?

यह सब्सक्रिप्शन उन यूजर्स के लिए है, जो अपनी ऐप को नया लुक और फील देना चाहते हैं. इसमें व्हाट्सऐप के डिफॉल्ट ग्रीन कलर को बदलने के लिए 18 कस्टम थीम्स, होम स्क्रीन के लिए व्हाट्सऐप के 14 तरह के ऐप आइकन, स्पेशल एनिमेटेड इफेक्ट्स के साथ प्रीमियम स्टिकर पैक, व्हाट्सऐप कॉल के लिए 10 एक्सक्लूसिव रिंगटोन, 20 चैट्स को पिन करने की सुविधा, एडवांस्ड चैट लिस्ट कंट्रोल और कई नई नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिलती है. कुल मिलाकर अभी इस प्लान में व्हाट्सऐप ने कोई नया फीचर देने की बजाय ऐप की अपीयरेंस को बदलने का ऑप्शन दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी इस प्लान में लिमिटेड ही फीचर दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कंपनी इसमें कई नई अपडेट जोड़ने वाली है.

WhatsApp Plus के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे?

अभी यूरोप में WhatsApp Plus की मंथली फीस 2.49 यूरो (लगभग 280 भारतीय रुपये) रखी गई है. यह कीमत देशों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अभी केवल लिमिटेड यूजर्स के लिए यह फीचर अवेलेबल हुआ है तो हर जगह के प्लान की जानकारी सामने नहीं आई है. भारत में भी अभी तक इस फीचर को रोलआउट नहीं किया गया है. 

...तो क्या अब WhatsApp चलाने के लिए देने पड़ेंगे पैसे?

कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि पेड प्लान आने के बाद क्या व्हाट्सऐप यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. असल में ऐसा नहीं होने जा रहा है. WhatsApp Plus पूरी तरह ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है. यानी इसे सब्सक्राइब करना यूजर की मर्जी पर निर्भर करता है. इस प्लान के आने के बाद भी व्हाट्सऐप पर कॉलिंग, मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग जैसे कोर फंक्शन पहले की तरह ही फ्री रहेंगे. इनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. 

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Published at : 12 May 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
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