WhatsApp में आया नया फीचर, अब AI से इमेज जनरेट कर लगा पाएंगे स्टेटस, जानें तरीका

अब WhatsApp पर भी AI से इमेज जनरेट कर स्टेटट लगाने का फीचर आ गया है. कंपनी ने स्टेटस अपडेट के लिए एक नया AI पावर्ड फीचर रोल आउट किया है. इसकी मदद से यूजर AI की मदद से अपनी मनपसंद फोटो बनाकर उसे स्टेटस लगा सकेंगे. अभी यह चुनिंदा यूजर्स के लिए ही रोल आउट हुआ है और अगले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड के साथ iOS के साथ भी यह फीचर आने वाला है.

टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बन जाएगी इमेज

नया फीचर मेटा की एडवांस्ड जनरेटिव टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इससे इमेज बनाने के लिए यूजर को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होगा. इसके बाद एक इमेज बनकर आ जाएगी, जिसे यूजर अपने स्टेटस पर शेयर कर सकेंगे. इस तरीके से इमेज बनाकर स्टेटस लगाना बहुत आसान है. आइए इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जानते हैं.

यह है तरीका

व्हाट्सऐप ओपन करें और नया स्टेटस लगाने के लिए अपडेट्स टैब पर जाएं. यहां स्टेटस स्क्रीन पर दिख रहे AI इमेजेज ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा. इसमें अपनी मनपसंद इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखें. प्रॉम्प्ट को सेंड करें और मेटा AI इसके आधार पर कई इमेज बनाकर आपको दिखा देगा. इनमें से अपनी मनपसंद इमेज सेलेक्ट करें. अगर आपको कोई भी इमेज पसंद नहीं आ रही है या आप किसी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो नया प्रॉम्प्ट या एडिट करने से संबंधित प्रॉम्प्ट डालें. इसके बाद नई तस्वीर बनकर आ जाएगी. अब अपनी पसंद की इमेज को चुनें और इस पर कैप्शन, स्टीकर या टेक्स्ट आदि से कस्टमाइज करें. आखिर में सेंड पर टैप कर दें. ऐसा करते ही यह इमेज आपके व्हाट्सऐप स्टेटस पर अपलोड हो जाएगी और बाकी यूजर्स भी इसे देख पाएंगे.

