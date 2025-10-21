हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp में आया नया फीचर, अब AI से इमेज जनरेट कर लगा पाएंगे स्टेटस, जानें तरीका

WhatsApp में आया नया फीचर, अब AI से इमेज जनरेट कर लगा पाएंगे स्टेटस, जानें तरीका

WhatsApp में अब यूजर एआई से इमेज जनरेट कर उसे अपने स्टेटस पर शेयर कर सकेंगे. कंपनी ने कुछ यूजर्स के लिए यह फीचर रोलआउट कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

अब WhatsApp पर भी AI से इमेज जनरेट कर स्टेटट लगाने का फीचर आ गया है. कंपनी ने स्टेटस अपडेट के लिए एक नया AI पावर्ड फीचर रोल आउट किया है. इसकी मदद से यूजर AI की मदद से अपनी मनपसंद फोटो बनाकर उसे स्टेटस लगा सकेंगे. अभी यह चुनिंदा यूजर्स के लिए ही रोल आउट हुआ है और अगले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड के साथ iOS के साथ भी यह फीचर आने वाला है. 

टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बन जाएगी इमेज

नया फीचर मेटा की एडवांस्ड जनरेटिव टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इससे इमेज बनाने के लिए यूजर को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होगा. इसके बाद एक इमेज बनकर आ जाएगी, जिसे यूजर अपने स्टेटस पर शेयर कर सकेंगे. इस तरीके से इमेज बनाकर स्टेटस लगाना बहुत आसान है. आइए इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जानते हैं.

यह है तरीका

व्हाट्सऐप ओपन करें और नया स्टेटस लगाने के लिए अपडेट्स टैब पर जाएं. यहां स्टेटस स्क्रीन पर दिख रहे AI इमेजेज ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा. इसमें अपनी मनपसंद इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखें. प्रॉम्प्ट को सेंड करें और मेटा AI इसके आधार पर कई इमेज बनाकर आपको दिखा देगा. इनमें से अपनी मनपसंद इमेज सेलेक्ट करें. अगर आपको कोई भी इमेज पसंद नहीं आ रही है या आप किसी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो नया प्रॉम्प्ट या एडिट करने से संबंधित प्रॉम्प्ट डालें. इसके बाद नई तस्वीर बनकर आ जाएगी. अब अपनी पसंद की इमेज को चुनें और इस पर कैप्शन, स्टीकर या टेक्स्ट आदि से कस्टमाइज करें. आखिर में सेंड पर टैप कर दें. ऐसा करते ही यह इमेज आपके व्हाट्सऐप स्टेटस पर अपलोड हो जाएगी और बाकी यूजर्स भी इसे देख पाएंगे.

ये भी पढ़ें-

iPhone 17 खरीदने का शानदार मौका, यहां मिल रही धांसू छूट, बचा पाएंगे इतने पैसे

Published at : 21 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Tags :
WhatsApp AI Tools TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', PAK विदेश मंत्री ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
जनरल नॉलेज
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
यूटिलिटी
Cash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget