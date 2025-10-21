iPhone 17 खरीदने का शानदार मौका, यहां मिल रही धांसू छूट, बचा पाएंगे इतने पैसे

पिछले महीने लॉन्च हुई ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज की खूब डिमांड है. इस सीरीज के बेस मॉडल आईफोन 17 को खूब पसंद किया जा रहा है और कई देशों में इसके लिए दो हफ्तों तक का वेटिंग पीरियड है. अगर आप यह आईफोन खरीदना चाहते हैं तो शानदार मौका मिल रहा है. इस आईफोन की बिक्री शुरू होने के लगभग एक महीने बाद ही इस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. अभी आप इसकी खरीद पर 6,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए इसके फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

आईफोन 17 में क्या फीचर्स?

ऐप्पल ने इस बार आईफोन 17 को कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है. प्रो मॉडल्स की तरह आईफोन 17 में भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला 6.3 इंच का ऑलवेज डिस्प्ले दिया गया है. इसे एल्युमिनियम और ग्लास फिनिंग दी गई है और इसकी मोटाई 7.3mm है. यह आईफोन 48MP+12MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेंटर स्टेज लेंस के साथ लॉन्च हुआ था. ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप वाले इस फोन को 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है.

आईफोन 17 पर मिल रही यह डील

आईफोन 17 की कीमत भारत में 82,900 रुपये से शुरू होती है, लेकिन विजय सेल्स इस पर भारी छूट दे रही है. अगर आप विजय सेल्स से ICICI, SBI या IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से यह फोन खरीदते हैं तो ट्रांजेक्शन पर आपको 6,000 रुपये की छूट मिलेगी. इसी तरह HDFC या HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI पर यह आईफोन खरीदने पर 4,000 रुपये की छूट मिल सकती है. इसके अलावा इस पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. पुराना फोन देकर आप नए आईफोन पर एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं. पुराने फोन की कीमत उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी.

