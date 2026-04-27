अमेरिका के व्हाइट हाउस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग का मामला भारत में भी तूल पकड़ रहा है. इस बीच महाराष्ट्र से कांग्रेस के सीनियर नेता विजय वडेट्टीवार का एक ऐसा बयान आया है, जो चर्चा का विषय बन गया है. कांग्रेस नेता का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर तो गोलियां चलना तय था. भारत की जनता में भी ऐसी ही भावना है. कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनियाभर में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं. इसके लिए वह दूसरे देशों की स्थिरता पर संकट डाल रहे थे. उनके जैसे कर्म हैं, वैसा ही फल मिल रहा है. उनकी उम्मीद के मुताबिक चीजें नहीं हुईं, इसलिए ऐसा होना ही था.

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'भारत में भ्रम बना हुआ है कि सब ठीक है'

इसी के साथ वडेट्टीवार ने यह दावा भी किया कि भारत में भी जनता का मूड लगभग ऐसा ही है. हालांकि, कांग्रेस नेता ने किसी को टारगेट नहीं किया, न ही किसी का नाम लिया. विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि भारत में लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन वह बाहर नहीं आ रहे हैं. इसलिए यहां भ्रम बना हुआ है कि सब ठीक चल रहा है.

गोलीबारी की आलोचना भी की

दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने ट्रंप के कार्यक्रम में हुई शूटिंग की निंदा की और कहा कि इतने बड़े नेता के कार्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए था. हालांकि, जनता की प्रतिक्रिया ही दर्शाती है कि उस देश का नेतृत्व कैसा है.

शनिवार को व्हाइट हाउस में हुई थी गोलीबारी

जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार, 25 अप्रैल को अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक अनजान शख्स ने घुसकर फायरिंग कर दी. यह वारदात तब हुई जब वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पत्रकारों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था. सिक्योरिटी टीम ने प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को सुरक्षा घेरा बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला.

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