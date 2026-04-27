दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. कपल एक बेटी के पेरेंट है. बेटी का नाम उन्होंने दुआ रखा है. दुआ डेढ़ साल की हो गई है. हाल ही में दीपिका ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की भी अनाउंसमेंट की. जल्द ही दुआ को छोटा भाई या बहन भी मिलने वाला है.

दुआ का पहले म्यूजिकल शो

रणवीर सिंह रविवार को दुआ को उसके पहले म्यूजिकल शो में लेकर गए. ये म्यूजिकल शो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में था. दीपिका पादुकोण भी इस दौरान साथ थीं. इस लाइव म्यूजिकल शो को लेकर रणवीर ने एक्साइटमेंट शो की. उन्होंने इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बताया.

रणवीर का एक वीडियो सामने आया है. इसमें रणवीर ने कहा, 'ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि ये बेबी दुआ का फर्स्ट शो है. मैं टीम का बहुत आभारी हूं कि इस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आए और लाइफटाइम यादें बनाईं.'

Ranveer talks about attending cocomelon live show at NMACC India with Dua 😍✨️🧿. Deepika was also with them.#DeepVeer pic.twitter.com/NzCgTskGsN — Versatile Fan (@versatilefan) April 26, 2026

दुआ का फेस रिवील

बता दें कि दीपिका-रणवीर ने बेटी दुआ का फेस रिवील कर दिया है. उन्होंने दिवाली पर दुआ के साथ फोटोज शेयर की. इन फोटोज में दुआ रेड कलर की ड्रेस में नजर आईं. सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो गई थीं. दुआ बहुत क्यूट लग रही थीं.

ये भी पढ़ें- Michael box office: माइकल जैक्सन की बायोपिक का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तोड़ा ये रिकॉर्ड, ओपेनहाइमर को भी पछाड़ा

बता दें कि दीपिका और रणवीर ने 14-15 नवंबर 2018 को शादी की थी. उनकी शादी इटली के लेक कोमो में हुई थी. ये शादी कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से हुई थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी. वहीं 8 सितंबर 2024 को दीपिका-रणवीर ने बेटी दुआ का वेलकम किया.

दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं दीपिका

अब कपल एक बार फिर पेरेंट बनने वाले हैं. दीपिका और रणवीर ने हाल ही में बेटी दुआ की एक फोटो शेयर की. इस फोटो में दुआ का फेस नहीं दिख रहा है. दुआ के हाथ में प्रेग्नेंसी किट देखने को मिली. इसी के साथ कपल ने ईविल आई इमोजी भी लगाई.