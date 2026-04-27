Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वीडियो एडिटिंग होगी आसान, स्मार्ट और अधिक पावरफुल।

Instagram Edits: Instagram का वीडियो एडिटिंग टूल Edits अब एक साल पूरा कर चुका है. इस खास मौके पर Meta ने प्लेटफॉर्म में आने वाले नए फीचर्स और बदलावों की जानकारी दी है. आने वाले अपडेट्स में वीडियो एडिटिंग को और ज्यादा आसान, स्मार्ट और पावरफुल बनाने पर जोर दिया गया है.

एडिटिंग होगी पहले से ज्यादा आसान

Instagram लगातार इस कोशिश में है कि यूजर्स को वीडियो एडिट करने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े. इसी दिशा में कैप्शन जोड़ना, क्लिप्स को ट्रिम करना, विजुअल और ऑडियो को एडजस्ट करना पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है. इसके अलावा ऐप में टेलीप्रॉम्प्टर फीचर भी जोड़ा गया है जिससे यूजर्स वीडियो रिकॉर्ड करते समय स्क्रिप्ट आसानी से पढ़ सकते हैं बिना किसी दूसरे ऐप का सहारा लिए.

कैप्शन और कलर कंट्रोल में बड़ा सुधार

अब कंपनी एडिटिंग के अगले स्तर पर काम कर रही है. नए अपडेट्स में कैप्शन टूल्स को और बेहतर बनाया जाएगा जिसमें कई भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा. साथ ही वीडियो के कलर को ज्यादा सटीक तरीके से एडजस्ट करने के लिए एडवांस कंट्रोल्स दिए जाएंगे. इससे यूजर्स अपने वीडियो को ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे.

वीडियो पर मिलेगा पूरा कंट्रोल

आने वाले समय में Instagram स्पीड कर्व जैसे फीचर्स भी जोड़ने की योजना बना रहा है जिससे आप वीडियो की स्पीड को अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकेंगे. इसके साथ ही कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी बढ़ाए जाएंगे ताकि यूजर्स अपने काम करने के तरीके के अनुसार टूल्स को सेट कर सकें.

क्रिएटर्स के लिए स्मार्ट टूल्स और इनसाइट्स

Edits में पहले से ही एक ऐसा सेक्शन मौजूद है जहां आप अपने आइडियाज और कंटेंट को सेव कर सकते हैं. साथ ही आपको ऑडियंस के रिस्पॉन्स का सार भी मिलता है. अब कंपनी इन फीचर्स को और बेहतर बनाने जा रही है जिसमें पर्सनलाइज्ड सुझाव, ज्यादा डिटेल्ड इनसाइट्स और अपने वर्कस्पेस को कस्टमाइज करने के विकल्प शामिल होंगे.

टेम्पलेट्स और क्रिएटिविटी को मिलेगा नया बूस्ट

Instagram पहले से ही यूजर्स को टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने और यह देखने की सुविधा देता है कि कोई रील कैसे बनाई गई है जिसमें इफेक्ट्स, ट्रांजिशन और ऑडियो शामिल होते हैं. अब इस फीचर को और आगे बढ़ाया जाएगा जिससे यूजर्स ज्यादा एडवांस और लेयर्ड इफेक्ट्स के साथ वीडियो बना सकेंगे. साथ ही क्रिएटिव एलिमेंट्स को शेयर करना भी आसान होगा.

आने वाला समय होगा और क्रिएटिव

Instagram Edits के दूसरे साल में यूजर्स को ज्यादा पावरफुल टूल्स, बेहतर कंट्रोल और आसान एडिटिंग अनुभव मिलने वाला है. यह साफ है कि Instagram अब वीडियो क्रिएटर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

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