किस प्लेटफॉर्म से होती है ज्यादा कमाई? जानिए क्या है सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Instagram Reels से नए क्रिएटर्स को तेज़ी से व्यूज़ मिलते हैं।

YouTube Shorts से लंबे समय तक व्यूज़ मिलते हैं, कंटेंट टिकाऊ रहता है।

YouTube Shorts से सीधे एड रेवेन्यू मिलता है, कमाई के अवसर ज़्यादा।

स्थिर कमाई के लिए YouTube Shorts, त्वरित फेम के लिए Instagram Reels।

YouTube Shorts Vs Instagram Reels: आज के डिजिटल दौर में शॉर्ट वीडियो कंटेंट ने क्रिएटर्स के लिए नए मौके खोल दिए हैं. चाहे आप नए हों या पहले से कंटेंट बना रहे हों हर किसी के मन में यही सवाल रहता है आखिर YouTube Shorts बेहतर है या Instagram Reels? दोनों ही प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रोथ दे रहे हैं लेकिन कमाई और व्यूज के मामले में फर्क साफ नजर आता है.

व्यूज और वायरल होने का खेल

अगर तेजी से वायरल होने की बात करें तो Instagram Reels शुरुआती क्रिएटर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. इसका एल्गोरिदम नए अकाउंट्स को भी अच्छा रीच देता है जिससे कम समय में ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं.

वहीं YouTube Shorts थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. यहां शुरुआत में ग्रोथ धीमी लग सकती है लेकिन एक बार चैनल उठ गया तो वीडियो लंबे समय तक व्यूज देते रहते हैं. यानी यहां कंटेंट की लाइफ ज्यादा होती है.

कमाई के मामले में कौन आगे?

कमाई की बात करें तो YouTube Shorts थोड़ा आगे नजर आता है. YouTube ने Shorts के लिए एड रेवेन्यू शेयरिंग शुरू कर दी है जिससे क्रिएटर्स को सीधे पैसे मिलते हैं. इसके अलावा चैनल मोनेटाइज होने के बाद सुपरचैट, मेंबरशिप और अन्य ऑप्शन भी खुल जाते हैं. दूसरी तरफ Instagram Reels में कमाई के विकल्प सीमित हैं. यहां ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाए जाते हैं. सीधे प्लेटफॉर्म से इनकम के मौके अभी कम हैं.

कौन सा प्लेटफॉर्म है ज्यादा भरोसेमंद?

अगर आप लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं तो YouTube ज्यादा स्थिर विकल्प माना जाता है. यहां एक बार ऑडियंस बन गई तो लगातार कमाई के रास्ते खुले रहते हैं. वहीं Instagram ट्रेंड्स पर ज्यादा निर्भर है. यहां तेजी से ग्रोथ मिलती है लेकिन उतनी ही जल्दी गिर भी सकती है. इसलिए यहां लगातार ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना जरूरी होता है.

नए क्रिएटर्स के लिए क्या है बेहतर?

अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं और जल्दी फेम चाहते हैं तो Instagram Reels एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्थिर कमाई और लंबा करियर बनाना है तो YouTube Shorts पर काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. दोनों प्लेटफॉर्म के अपने-अपने फायदे हैं. एक तरफ Reels आपको तेजी से वायरल कर सकता है तो दूसरी तरफ Shorts आपको लंबे समय तक कमाई का मौका देता है.

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