9 सेकंड में ढूंढो छुपा हुआ अखबार! पार्क की इस तस्वीर ने तेज नजर वालों को भी कर दिया कन्फ्यूज

ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का ऐसा खेल जो दिमाग को भी चकमा दे दे. ये सिर्फ टाइमपास नहीं बल्कि आपके दिमाग और नजरों की असली परीक्षा होते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे इल्यूजन को नियमित देखने और सॉल्व करने से फोकस बढ़ता है और दिमाग तेज होता है. अब आपके सामने भी एक ऐसा ही चैलेंज है, जो आपकी नजरों की ताकत को परखने वाला है. हाल ही में एक लोगों को खासा परेशान कर रही है जिसमें पार्क में बैठे और खेलते लोगों के बीच अखबार ढूंढने की चुनौती दी गई है.

क्या आपकी नजर है तेज?

अगर आपको लगता है कि आपकी नजर बहुत तेज है और आप छोटी-छोटी चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो ये चैलेंज आपके लिए है. इस तस्वीर में एक पार्क का सीन दिखाया गया है, जहां लोग टहल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पास के कॉफी शॉप से कॉफी का मजा ले रहे हैं. सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आता है, लेकिन इसी में एक चीज छुपी हुई है.

15 सेकंड में ढूंढना है अखबार

आपका टास्क है इस तस्वीर में छुपा हुआ अखबार ढूंढना, और वो भी सिर्फ 9 सेकंड के अंदर. सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है. बहुत कम लोग ही पहली नजर में इसे ढूंढ पाते हैं.

आपका समय शुरू होता है अब…9… 8… 7…

ध्यान से देखिए, जवाब सामने ही है

तस्वीर को ध्यान से देखिए. हो सकता है अखबार आपकी आंखों के सामने ही हो लेकिन दिमाग उसे पहचान नहीं पा रहा हो. यही तो ऑप्टिकल इल्यूजन का असली खेल है. जो लोग छोटी-छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, वही इसे जल्दी पकड़ पाते हैं.

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टाइम अप! क्या मिला जवाब?

अगर आपने 9 सेकंड के अंदर अखबार ढूंढ लिया है, तो बधाई हो! आपकी नजर काफी तेज है और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स शानदार हैं. और अगर आप नहीं ढूंढ पाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. पार्क में आपस में बात कर रहे कपल के बीच बैंच पर अखबार मौजूद है.

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