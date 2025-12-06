Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp New Update: Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक बेहद उपयोगी फीचर लेकर आया है. अब अगर आपकी कॉल रिसीव न हो पाए तो आप सीधे कॉल स्क्रीन से वॉइस या वीडियो मैसेज छोड़ सकते हैं. यह अपडेट फिलहाल iPhone यूजर्स के लिए App Store पर उपलब्ध है और जल्द ही बाकी डिवाइसेज़ तक भी पहुंचने की उम्मीद है.

मिस्ड कॉल पर तुरंत भेजें वॉइस मैसेज

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कॉल न उठने पर WhatsApp अब ‘Record voice message’ का विकल्प दिखाता है. आप वहीं से एक छोटा ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन के साथ ही चैट में अपने आप भेज दिया जाएगा. यह फीचर तब खास तौर पर काम आता है जब आपको कोई जरूरी बात जल्दी से बतानी हो और टाइप करने में समय बर्बाद न करना चाहें.

वीडियो कॉल मिस होने पर भेजें वीडियो मैसेज

वीडियो कॉल के लिए भी WhatsApp ने इसी तरह की सुविधा जोड़ी है. यदि सामने वाले ने आपकी वीडियो कॉल नहीं उठाई तो आप तुरंत एक छोटा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं. यह तरीका बातचीत को और पर्सनल बनाता है क्योंकि सिर्फ मिस्ड कॉल देखने के बजाय रिसीवर को एक विजुअल मैसेज भी मिलता है जो बताता है कि आपने कॉल क्यों की.

कॉल टैब का नया रूप

WhatsApp ने कॉल्स टैब का डिज़ाइन भी पूरी तरह बदल दिया है. नया ‘यूनिफाइड कॉल हब’ सभी कॉल से जुड़ी गतिविधियों जैसे कॉन्टैक्ट एक्सेस करना, फेवरेट मैनेज करना या कॉल ग्रुप बनाना को एक ही सेक्शन में रखता है. अब यहां से आप एक टैप में वन-ऑन-वन कॉल या 31 लोगों तक की ग्रुप कॉल आसानी से शुरू कर सकते हैं. नई लेआउट से कॉलिंग और तेज व सरल हो गई है.

पहली बार आया शेड्यूल्ड कॉल फीचर

WhatsApp ने एक और जरूरी फीचर जोड़ा है कॉल शेड्यूलिंग. अब आप पहले से तय समय और तारीख पर वॉइस या वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और उस इवेंट का नोटिफिकेशन चैट में भेज सकते हैं. सभी प्रतिभागियों को कॉल का अलर्ट मिल जाता है जिससे जरूरी मीटिंग, पारिवारिक बातचीत या ग्रुप डिस्कशन मिस नहीं होते.

जल्द सबके फोन में पहुंचेगा अपडेट

कंपनी यह अपडेट धीरे-धीरे दुनिया भर के यूजर्स तक पहुंचा रही है. परफॉर्मेंस स्थिर होते ही इसे सभी डिवाइसेज़ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. नए फीचर्स के साथ WhatsApp का लक्ष्य है कम्युनिकेशन को पहले से ज्यादा तेज, सरल और लचीला बनाना.

