Android Feature: गूगल लगातार फोन-बेस्ड फ्रॉड रोकने के लिए Android की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है. इसी दिशा में कंपनी ने एक नया फीचर जोड़ा है जो ठीक उसी समय एक्टिव होता है जब यूजर सबसे ज्यादा खतरे में होता है यानी किसी संदेहास्पद कॉल के दौरान बैंकिंग या पेमेंट ऐप खोलते समय. अक्सर स्कैमर्स खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और यूजर को पेमेंट ऐप खोलने के लिए उकसाते हैं. Android अब इस ट्रिक को कॉल के दौरान ही तोड़ने की कोशिश करता है.

कैसे काम करता है यह इन-काल प्रोटेक्शन

जैसे ही आपका फोन दो चीजें एक साथ डिटेक्ट करता है पहली, आप किसी अननोन नंबर पर कॉल पर हैं और दूसरी, आपने कोई फाइनेंशियल ऐप ओपन किया है स्क्रीन पर तुरंत एक बड़ी चेतावनी दिखाई देती है. इस अलर्ट में साफ बता दिया जाता है कि आप जोखिम में हो सकते हैं. यूजर एक ही टैप में कॉल काट सकता है या स्क्रीन शेयरिंग को रोक सकता है जिससे फ्रॉड होने से पहले ही आप सुरक्षित हो जाते हैं.

यह फीचर Android 11 और उसके ऊपर चलने वाले फोन्स पर उपलब्ध है. खास बात यह है कि अगर यूजर चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ना चाहे तो ऐप 30 सेकंड की देरी जोड़ देता है. गूगल का कहना है कि यह छोटा-सा पॉज यूजर को स्कैमर्स के दबाव या घबराहट से बाहर निकालने के लिए रखा गया है, ताकि वे दोबारा सोच सकें.

भारत में भी शुरू हुआ फीचर का रोलआउट

गूगल ने हाल ही में एक ब्लॉगपोस्ट में बताया कि भारत इस फीचर का बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है. कंपनी Google Pay, PayTM और Navi जैसे ऐप्स के साथ मिलकर स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम रोकने की कोशिश कर रही है. अनजान नंबर पर कॉल के दौरान जैसे ही यूजर इनमें से कोई ऐप खोलता है, स्क्रीन पर अलर्ट दिख जाता है और एक टैप में कॉल खत्म करने या स्क्रीन शेयर रोकने का विकल्प मिलता है.

यूके में मिले सकारात्मक नतीजों के बाद गूगल इसे अन्य देशों में भी विस्तार दे रहा है. वहां इस फीचर ने हजारों लोगों को स्कैम कॉल से बचाया है. कंपनी का कहना है कि ब्राज़ील और भारत में भी ऐसे ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं.

क्यों जरूरी है यह नया अलर्ट

आज के समय में ज्यादातर फ्रॉड टेक्निकल हैकिंग से नहीं, बल्कि पहचान छिपाकर की गई ठगी से होते हैं. ऐसे में टाइम पर दिया गया एक पॉपअप आपकी मेहनत की कमाई बचा सकता है. जो लोग अक्सर अनजान नंबरों से आने वाले कॉल संभालते हैं या चलते-फिरते बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह फीचर बेहद कारगर साबित हो सकता है.

अगर आपका फोन Android 11 या उससे नया है तो यह सिक्योरिटी अपडेट धीरे-धीरे आपके डिवाइस और बैंकिंग ऐप्स तक पहुंचने लगेगा. गूगल का दावा है कि Android यूजर्स पहले ही iPhone यूजर्स की तुलना में कम स्कैम का शिकार होते हैं और इस नए सिस्टम के बाद यह अंतर और बढ़ सकता है.

