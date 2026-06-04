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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकब और कैसे साफ करने चाहिए सोलर पैनल? ये बातें जान लीं तो नहीं होगी दिक्कत

कब और कैसे साफ करने चाहिए सोलर पैनल? ये बातें जान लीं तो नहीं होगी दिक्कत

Solar Panel Cleaning Tips: सोलर पैनल पर धूल-मिट्टी जमने से इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसलिए इन्हें नियमित तौर पर साफ करना जरूरी हो जाता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 04:44 PM (IST)
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  • सोलर पैनल की दक्षता हेतु नियमित सफाई महत्वपूर्ण है।
  • सफाई सुबह या ठंडे दिन करें, उच्च पैनलों हेतु विशेषज्ञ मदद लें।
  • सफाई से पहले सिस्टम बंद करें, पैनल पर दबाव न डालें।
  • कठोर रसायन, तेज पानी या खुरदुरे ब्रश से सफाई से बचें।

Solar Panel Cleaning Tips: सोलर पैनल में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें ज्यादा मैंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सफाई का ध्यान रखना चाहिए. अगर सोलर पैनल पर धूल-मिट्टी जमा हो गई है तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. यही कारण है कि मैन्युफैक्चरर भी अकसर पैनल को साफ रखने की सलाह देते हैं. बारिश होने पर पैनल से धूल-मिट्टी, गंदगी और सूखे पते आदि सब साफ हो जाते हैं, लेकिन हर बार सफाई के लिए बारिश का इंतजार सही नहीं होता. आज हम बताने जा रहे हैं कि सोलर पैनल को कब और कैसे साफ करना चाहिए.

कब करनी चाहिए सोलर पैनल की सफाई?

इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है कि सोलर पैनल की सफाई कब करनी चाहिए. यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है. अगर सफाई को कुछ महीने हो गए हैं और पैनल पर धूल-मिट्टी और गंदगी आदि जमी दिख रही है तो इन्हें साफ किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पैनल पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे तो भी सफाई की जा सकती है. हालांकि, एफिशिएंसी के कम होने के पीछे टेक्नीकल कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सफाई वाला तरीका भी आजमाया जा सकता है.

इस बात का रखें ध्यान

सोलर पैनल की सफाई के लिए सुबह या किसी ठंडे दिन को चुनना चाहिए. हीट अब्जॉर्प्शन प्रोपर्टीज के कारण धूप निकलने के बाद पैनल बहुत गर्म हो जाते हैं और इन्हें साफ करना खतरे से खाली नहीं होता. अगर सोलर पैनल ज्यादा ऊंचाई पर लगे हुए हैं तो सफाई के लिए प्रोफेशनल की मदद लेना सेफ रहता है.

कैसे करें पैनल की सफाई?

  • पैनल की सफाई से पहले सोलर एनर्जी सिस्टम को बंद कर दें. इससे नुकसान होने की खतरा कम हो जाता है.  
  • सफाई करते समय पैनल पर भार न डालें. इससे सेल्स में छोटी दरारें आ जाती हैं, जिससे यह परमानेंट डैमेज हो सकता है.
  • पैनल पर ज्यादा प्रेशर से पानी न मारें और न ही सफाई के लिए हार्ड केमिकल को यूज करें.
  • सफाई के लिए मुलायम कपड़े या ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि सरफेस खुरदुरा न हो जाए.
    अगर पैनल पर कोई धब्बा या गंदगी जम गई है तो इसे कुछ देर के लिए गीले कपड़े से कवर कर दें. इसके बाद इसे उतारना आसान हो जाता है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 04 Jun 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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