कब और कैसे साफ करने चाहिए सोलर पैनल? ये बातें जान लीं तो नहीं होगी दिक्कत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर पैनल की दक्षता हेतु नियमित सफाई महत्वपूर्ण है।

सफाई सुबह या ठंडे दिन करें, उच्च पैनलों हेतु विशेषज्ञ मदद लें।

सफाई से पहले सिस्टम बंद करें, पैनल पर दबाव न डालें।

कठोर रसायन, तेज पानी या खुरदुरे ब्रश से सफाई से बचें।

Solar Panel Cleaning Tips: सोलर पैनल में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें ज्यादा मैंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सफाई का ध्यान रखना चाहिए. अगर सोलर पैनल पर धूल-मिट्टी जमा हो गई है तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. यही कारण है कि मैन्युफैक्चरर भी अकसर पैनल को साफ रखने की सलाह देते हैं. बारिश होने पर पैनल से धूल-मिट्टी, गंदगी और सूखे पते आदि सब साफ हो जाते हैं, लेकिन हर बार सफाई के लिए बारिश का इंतजार सही नहीं होता. आज हम बताने जा रहे हैं कि सोलर पैनल को कब और कैसे साफ करना चाहिए.

कब करनी चाहिए सोलर पैनल की सफाई?

इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है कि सोलर पैनल की सफाई कब करनी चाहिए. यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है. अगर सफाई को कुछ महीने हो गए हैं और पैनल पर धूल-मिट्टी और गंदगी आदि जमी दिख रही है तो इन्हें साफ किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पैनल पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे तो भी सफाई की जा सकती है. हालांकि, एफिशिएंसी के कम होने के पीछे टेक्नीकल कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सफाई वाला तरीका भी आजमाया जा सकता है.

इस बात का रखें ध्यान

सोलर पैनल की सफाई के लिए सुबह या किसी ठंडे दिन को चुनना चाहिए. हीट अब्जॉर्प्शन प्रोपर्टीज के कारण धूप निकलने के बाद पैनल बहुत गर्म हो जाते हैं और इन्हें साफ करना खतरे से खाली नहीं होता. अगर सोलर पैनल ज्यादा ऊंचाई पर लगे हुए हैं तो सफाई के लिए प्रोफेशनल की मदद लेना सेफ रहता है.

कैसे करें पैनल की सफाई?

पैनल की सफाई से पहले सोलर एनर्जी सिस्टम को बंद कर दें. इससे नुकसान होने की खतरा कम हो जाता है.

सफाई करते समय पैनल पर भार न डालें. इससे सेल्स में छोटी दरारें आ जाती हैं, जिससे यह परमानेंट डैमेज हो सकता है.

पैनल पर ज्यादा प्रेशर से पानी न मारें और न ही सफाई के लिए हार्ड केमिकल को यूज करें.

सफाई के लिए मुलायम कपड़े या ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि सरफेस खुरदुरा न हो जाए.

अगर पैनल पर कोई धब्बा या गंदगी जम गई है तो इसे कुछ देर के लिए गीले कपड़े से कवर कर दें. इसके बाद इसे उतारना आसान हो जाता है.

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