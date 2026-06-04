पानी में खराब न होने वाला सबसे सस्ता मोबाइल कौन सा है, जान लीजिए कीमत? 

Waterproof Smartphone: आज के डिजिटल दौर में फोन हर आदमी की जरूरत बन गया है. मनोरंजन से लेकर दिन भर के लाखों काम इसी डिवाइस पर निर्भर हो चुके हैं. चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखना हो या फिर कहीं पर पेमेंट करना हो, हर चीज के लिए आदमी फोन पर डिपेंड हो गया है. ऐसे में हर आदमी जब फोन खरीदने जाता है तब वो फोन के स्टोरेज, कैमरा, बैटरी के अलावा ये भी सोचता है कि उनको ऐसा फोन मिल जाए जो लंबे समय तक चले और जो बारिश की बूंदों, पानी के छींटों या गलती से पानी में गिर जाने पर भी आसानी से खराब न हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फोन में पानी चला जाए तो कभी-कभी यह बच भी जाता है, लेकिन ज्यादा पानी पहुंचने पर डिवाइस पूरी तरह खराब हो जाती है. ऐसे में आदमी अक्सर कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा फोन लेना बेहतर होगा.

अच्छी बात यह है कि अब वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है. बाजार में कई ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं जो पानी और धूल से सुरक्षा देने वाली IP68 या IP69 रेटिंग के साथ आते हैं और इनकी कीमत भी काफी किफायती है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कुछ बेहतरीन वॉटरप्रूफ फोन्स के बारे में जो आपको 13,000 रुपये से शुरू होने वाली कीमत में मिल सकते हैं.

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सबसे सस्ता वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन कौन सा है?

अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो Realme P3x 5G इस समय सबसे सस्ते वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन्स में से एक माना जाता है. ये IP68 और IP69 दोनों रेटिंग्स के साथ आता है. साथ ही इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 6.72 इंच की बड़ी डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर और 6000mAh की दमदार बैटरी भी दी गई है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 12,999 रुपये बताई गई है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक शानदार विकल्प बनाती है. इसके अलावा Redmi Note 14 Pro 5G भी एक बेहतर विकल्प है, जिसमें IP68 रेटिंग दी गई है जिससे यह पानी से सुरक्षित रहता है. इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है. Flipkart पर यह फोन करीब 21,489 रुपये में लिस्ट है, जबकि ऑफर के तहत इसे लगभग 20,239 रुपये में भी लिया जा सकता है.

साथ ही Motorola Edge 60 Fusion 5G फोन भी है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है. जो IP68 रेटिंग के साथ यह पानी और धूल से सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें 6.67 इंच की डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5500mAh की बैटरी मिलती है, जो 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इस फोन की कीमत Flipkart पर लगभग 22,999 रुपये है. इसके अलावा Oppo Reno 13 5G भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. वहीं IP66, IP68 और IP69 तीनों ही रेटिंग्स के साथ यह फोन पानी से पूरी तरह सुरक्षित है, जिसकी किमत लगभग 29,999 रुपये तक है. साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में Samsung Galaxy S25 5G भी IP68 रेटिंग के साथ आता है और पानी से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी किमत करीब 56,899 रुपये तक है.

वॉटरप्रूफ फोन खरीदते समय क्या रखें ध्यान?

विशेषज्ञों का कहना है कि वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदते समय केवल कीमत नहीं बल्कि उसकी IP रेटिंग भी जरूर देखनी चाहिए. IP68 और IP69 रेटिंग वाले फोन आमतौर पर पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देते हैं. बारिश के मौसम में ऐसे स्मार्टफोन काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं और अचानक पानी लगने पर फोन खराब होने का खतरा भी कम हो जाता है.

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