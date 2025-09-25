WhatsApp ग्रुप में आए मैसेज के बारे में जाननी है सारी इनसाइट? अब AI करेगी मदद, आ गया नया फीचर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp ग्रुप में आए मैसेज के बारे में जाननी है सारी इनसाइट? अब AI करेगी मदद, आ गया नया फीचर

व्हाट्सऐप पर क्विक हेल्प नाम से एक नया फीचर आया है. यह ग्रुप में आए किसी मैसेज का पूरा कॉन्टेक्स्ट और उससे जुड़ी इनसाइट बता सकता है. इसको यूज करना आसान है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

WhatsApp पर लगातार एक के बाद एक नए फीचर्स आते जा रहे हैं. इसी कड़ी में एक और फीचर आया है, जो ग्रुप कन्वर्सेशन में यूजर्स की मदद करेगा. मेटा AI पावर्ड इस फीचर का नाम क्विक हेल्प है. यह फीचर मेटा एआई की मदद से यूजर को ग्रुप कन्वर्सेशन में किसी मैसेज से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया करवा सकता है. यूजर इसकी मदद से किसी मैसेज से जुड़ा कॉन्टैक्स्ट या इनसाइट जान सकता है. इसके लिए यह ग्रुप कन्वर्सेशनस को डिस्टर्ब नहीं करेगा और मेटा एआई के साथ एक नया थ्रेड क्रिएट कर देगा. 

कैसे काम करेगा फीचर?

इस नए फीचर को व्हाट्सऐप के अंदर ही प्राइवेट और पर्सनलाइज्ड हेल्प देने के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी ने कहा कि ग्रुप चैट के मैसेज प्राइवेट ही रहेंगे और मेटा एआई के पास उतनी ही जानकारी पहुंचेगी, जितनी यूजर्स ने उसके साथ शेयर की है. एक उदाहरण से इस फीचर का यूज समझें तो मान लिजिए कि दोस्तों के किसी ग्रुप में घूमने का प्लान बनाने की बात चल रही है. इसमें आए फ्लाइट टाइमिंग के मैसेज पर टैप कर अगर मेटा एआई से पूछा जाएगा तो वह एक अलग थ्रेड में फ्लाइट टाइमिंग और किराये आदि की सारी जानकारी यूजर्स को दे देगा.

फीचर को यूज कैसे करें?

ग्रुप में आए किसी भी मैसेज टैप कर होल्ड करें. अब तीन डॉट पर टैक कर सेलेक्ट मोर ऑप्शंस पर जाएं. यहां आस्क मेटा एआई पर टैप करें. इसके बाद कंटिन्यू टू कन्फर्म करें. अब दिख रहे मैसेज बॉक्स में अपना सवाल शेयर करें. इसके बाद मेटा एआई की तरफ से उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा. यूजर चाहें तो इस रिस्पॉन्स को इंडिविजुअल यूजर के साथ-साथ ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं.

मैसेज ट्रांसलेट का भी आ गया फीचर

व्हाट्सऐप अब अपने प्लेटफॉर्म पर नया मैसेज ट्रांसलेट फीचर ला रही है. दुनियाभर के एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे. इस फीचर की मदद से यूजर चैनल अपडेट्स, ग्रुप कन्वर्सेशन और वन-टू-वन चैट्स में आए मैसेज को ट्रांसलेट कर सकेंगे. शुरुआत में एंड्रॉयड फोन्स पर यह फीचर इंग्लिश, स्पैनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी और अरबी भाषा को सपोर्ट करेगा. आगे चलकर दूसरी भाषाओं को इसमें शामिल किया जाएगा. वहीं आईफोन पर यह 19 लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आएगा.

घंटो तक स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता? इन वजहों से हो सकती है दिक्कत, ऐसे करें समाधान

Published at : 25 Sep 2025 06:52 AM (IST)
