घंटो तक स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता? इन वजहों से हो सकती है दिक्कत, ऐसे करें समाधान
कई बार घंटो चार्ज लगा रहने पर भी मोबाइल पूरी तरह चार्ज नहीं होता है. यह कोई बड़ी समस्या नहीं है. इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिनका आप घर पर समाधान कर सकते हैं.
कई बार घंटों तक चार्ज लगने रहने के बाद भी फोन की बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं होती है. अगर आपके फोन में यह दिक्कत आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं. एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो या आईफोन, अधिकतर यूजर्स इस तरह की समस्या का सामना करते ही हैं. हालांकि, यह बड़ी समस्या नहीं है और कुछ आसान तरीकों से इसका समाधान किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि फोन की चार्जिंग स्लो क्यों हो जाती है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है.
खराब चार्जर
खराब या कंपेटिबल चार्जर न होने के कारण फोन की चार्जिंग स्लो हो जाती है. कई बार फास्ट चार्जर भी फोन को तेजी से चार्ज नहीं कर पाता. इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि चार्जर उतनी पावर नहीं दे रहा है, जितनी फोन को चार्ज होने के लिए चाहिए होती है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले कंपेटिबल चार्जर से फोन चार्ज करें.
चार्जिंग केबल खराब होना
स्लो चार्जिंग के पीछे एक और कारण चार्जिंग केबल का खराब होना हो सकता है. इसलिए चार्ज लगाते समय यह देख लें कि केबल कहीं से टूटी या कटी हुई तो नहीं है. अगर केबल में खराबी है तो इसे तुरंत बदलना ठीक रहेगा.
चार्जिंग पोर्ट में धूल जमा होना
कई बार चार्जिंग पोर्ट में धूल या कपड़े के लिंट आदि जमा हो जाते हैं, जिससे चार्जर ठीक तरीके से फोन से कनेक्ट नहीं हो पाता. इस कारण चार्जिंग की स्पीड स्लो हो सकती है. इस समस्या से बचने के लिए चार्जिंग पोर्ट को टूथपिक से सावधानीपूर्वक साफ कर लें.
बैकग्राउंड ऐप्स एक्टिविटी
अगर आप चार्जिंग के दौरान फोन को यूज कर रहे हैं तो भी चार्जिंग स्लो हो जाती है. दरअसल, यूज के दौरान बैकग्राउंड में ऐप्स की एक्टिविटी चलती रहती है, जिससे बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है. अगर आप जल्दी चार्ज करना है तो चार्जर लगाने के बाद इसे यूज न करें.
ओवरहीटिंग
बहुत ज्यादा गरम तापमान में फोन की चार्जिंग बंद हो जाती है. अगर चार्जिंग के दौरान फोन का टेंपरेचर निश्चित लेवल से ऊपर जाता है तो चार्जिंग बंद हो जाती है. इसलिए हमेशा फोन को ठंडी जगह पर चार्ज करें.
