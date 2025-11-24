फोन की स्क्रीन टूट गई तो न करें ये काम, बड़ा हो जाएगा नुकसान, खर्चा भी बढ़ेगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर गलती से फोन हाथ से फिसल जाए तो सबसे ज्यादा खतरा स्क्रीन टूटने का रहता है. स्क्रीन फोन का सबसे नाजुक हिस्सा होती है और इसे रिपेयर करवाना भी काफी महंगा होता है. स्क्रीन टूटने पर फोन को यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है. इसलिए कई लोग घर पर ही इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो महंगा पड़ सकता है. इससे नुकसान बड़ा हो सकता है और आपको रिपेयर के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्क्रीन टूटने पर क्या काम नहीं करने चाहिए.

टूटी हुई स्क्रीन से छेड़छाड़

अगर आप टूटी हुई स्क्रीन से छेड़छाड़ करते हैं तो इससे डिस्प्ले पैनल खराब हो सकता है, जो आपका ज्यादा खर्चा करवा देगा. इसलिए टूटी हुई स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा टूटी हुई स्क्रीन से कांच के टुकड़े होते हैं. ये आपके हाथों में चुभकर आपको चोटिल कर सकते है.

फोन को लगातार यूज करना

आजकल फोन हर काम के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन अगर स्क्रीन टूट जाती है तो इसे यूज न करना बेहतर रहेगा. अगर आप स्क्रीन टूटने के बाद भी इसे यूज करते हैं तो इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है और फोन के दूसरे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं.

घर पर ठीक करने की कोशिश करना

कई लोग टूटी हुई स्क्रीन को घर पर ठीक करने की कोशिश करते हैं. अगर आप टेक्निशियन नहीं हैं तो यूट्यूब वीडियो देखकर स्क्रीन को फिक्स करना आसान काम नहीं हैं. फोन की रिपेयर के लिए एक्सपर्टीज के साथ एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है. ऐसे में आप फोन को रिपेयर करने की जगह ज्यादा डैमेज कर सकते हैं.

फोन चार्ज करने से बचें

फोन गिरने से स्क्रीन के साथ-साथ फोन के दूसरे कंपोनेंट को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए अगर आपका फोन स्क्रीन टूटने के बाद भी काम कर रहा है तो भी सावधानी बरतते हुए इसे चार्ज करने से बचें. कुछ समय तक इसे यूज करके देखें और तुरंत चार्ज करने से बचें.

ये भी पढ़ें-

टिम कुक बने रहेंगे ऐप्पल के सीईओ, जल्दी नहीं छोड़ेंगे पद, सामने आई नई जानकारी