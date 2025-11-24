टिम कुक बने रहेंगे ऐप्पल के सीईओ, जल्दी नहीं छोड़ेंगे पद, सामने आई नई जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के सीईओ टिम कुक जल्दी अपना पद छोड़ने वाले नहीं हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के भीतर इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि कुक अगले साल अपना पद छोड़ेंगे. इससे पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कुक अगले साल सीईओ पद से इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि, ताजा रिपोर्ट में इस बात की फिर पुष्टि हुई है कि कुक के पद छोड़ने पर हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस उनकी जगह ले सकते हैं.

कब तक पद पर बने रहेंगे कुक?

2011 में स्टीव जॉब्स के बाद ऐप्पल के सीईओ बनने वाले कुक इसी महीने 65 साल के हुए हैं. पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जनवरी में ऐप्पल नए सीईओ का नाम घोषित कर देंगे और कुक यह पद छोड़ने की तैयारी में है. अब ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन का कहना है कि अगले साल जुलाई तक कुक के इस्तीफा देने की बातें झूठी हैं. इस बात के संकेत नहीं हैं कि कुक अगले साल भी अपना पद छोड़ेंगे. अगर वो सीईओ पद से इस्तीफा देते हैं तो भी चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे.

सीईओ के तौर पर शानदार रहा है कुक का कार्यकाल

कुक के सीईओ बनने के बाद ऐप्पल की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है. जब उन्होंने पदभार संभाल था, तब कंपनी की वैल्यू 350 बिलियन डॉलर थी, जो आज बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. ऐसे में उनके नेतृत्व में ऐप्पल ने नई उंचाइयों को छुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन के बाद कुक को कोई पद छोड़ने के लिए नहीं कह सकता और वो अपना भविष्य खुद डिसाइड करेंगे.

उत्तराधिकारी के तौर पर टर्नस का नाम सबसे आगे

कुक के बाद टर्नस को टेक दिग्गज का अगला सीईओ बनाया जा सकता है. 24 सालों से ऐप्पल में काम कर रहे टर्नस कंपनी के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं. आईफोन से लेकर आईपैड और मैकबुक से लेकर ऐप्पल सिलिकॉन तक, ऐप्पल की हर चीज टर्नस या उनकी टीम की नजरों से होकर गुजरती है. टर्नस की उम्र भी उनका साथ दे रही है. वो अभी 50 साल के हैं और ऐप्पल के बाकी सीनियर अधिकारी या तो उम्र में काफी छोटे हैं या कुछ की उम्र रिटायरमेंट के पास पहुंच गई है. ऐसे में टर्नस लंबे समय तक इस कंपनी की कमान संभाल सकते हैं.

