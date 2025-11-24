हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टिम कुक बने रहेंगे ऐप्पल के सीईओ, जल्दी नहीं छोड़ेंगे पद, सामने आई नई जानकारी

टिम कुक बने रहेंगे ऐप्पल के सीईओ, जल्दी नहीं छोड़ेंगे पद, सामने आई नई जानकारी

कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि टिम कुक जल्द ही ऐप्पल सीईओ का पद छोड़ सकते हैं, लेकिन नई रिपोर्ट में इस जानकारी को गलत बताया गया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कुक अभी सीईओ बने रहेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Nov 2025 11:11 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक जल्दी अपना पद छोड़ने वाले नहीं हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के भीतर इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि कुक अगले साल अपना पद छोड़ेंगे. इससे पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कुक अगले साल सीईओ पद से इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि, ताजा रिपोर्ट में इस बात की फिर पुष्टि हुई है कि कुक के पद छोड़ने पर हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस उनकी जगह ले सकते हैं.

कब तक पद पर बने रहेंगे कुक?

2011 में स्टीव जॉब्स के बाद ऐप्पल के सीईओ बनने वाले कुक इसी महीने 65 साल के हुए हैं. पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जनवरी में ऐप्पल नए सीईओ का नाम घोषित कर देंगे और कुक यह पद छोड़ने की तैयारी में है. अब ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन का कहना है कि अगले साल जुलाई तक कुक के इस्तीफा देने की बातें झूठी हैं. इस बात के संकेत नहीं हैं कि कुक अगले साल भी अपना पद छोड़ेंगे. अगर वो सीईओ पद से इस्तीफा देते हैं तो भी चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे. 

सीईओ के तौर पर शानदार रहा है कुक का कार्यकाल

कुक के सीईओ बनने के बाद ऐप्पल की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है. जब उन्होंने पदभार संभाल था, तब कंपनी की वैल्यू 350 बिलियन डॉलर थी, जो आज बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. ऐसे में उनके नेतृत्व में ऐप्पल ने नई उंचाइयों को छुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन के बाद कुक को कोई पद छोड़ने के लिए नहीं कह सकता और वो अपना भविष्य खुद डिसाइड करेंगे. 

उत्तराधिकारी के तौर पर टर्नस का नाम सबसे आगे

कुक के बाद टर्नस को टेक दिग्गज का अगला सीईओ बनाया जा सकता है. 24 सालों से ऐप्पल में काम कर रहे टर्नस कंपनी के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं. आईफोन से लेकर आईपैड और मैकबुक से लेकर ऐप्पल सिलिकॉन तक, ऐप्पल की हर चीज टर्नस या उनकी टीम की नजरों से होकर गुजरती है. टर्नस की उम्र भी उनका साथ दे रही है. वो अभी 50 साल के हैं और ऐप्पल के बाकी सीनियर अधिकारी या तो उम्र में काफी छोटे हैं या कुछ की उम्र रिटायरमेंट के पास पहुंच गई है. ऐसे में टर्नस लंबे समय तक इस कंपनी की कमान संभाल सकते हैं.

Published at : 24 Nov 2025 11:11 AM (IST)
Tim Cook Apple TECH NEWS John Ternus
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
Bangladesh-Pakistan Jet Deal: बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
Bangladesh-Pakistan Jet Deal: बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Shraddha Kapoor Health Update: 'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
Kidney Disease: दुनियाभर में मौत की 9वीं सबसे बड़ी वजह है किडनी की यह बीमारी, ये लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं अलर्ट
एयर प्यूरीफायर की सफाई का सबसे आसान तरीका, फिल्टर होंगे बिलकुल नए जैसे
