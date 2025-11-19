हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCloudflare Down होने से दुनियाभर में ठप पड़ गईं कई वेबसाइट्स, क्या है ऐसा होने की वजह?

Cloudflare Down होने से दुनियाभर में ठप पड़ गईं कई वेबसाइट्स, क्या है ऐसा होने की वजह?

मंगलवार शाम को एक्स और चैटजीपीटी समेत कई वेबसाइट्स और ऐप्स डाउन थीं और दुनियाभर के यूजर्स इसकी शिकायतें कर रहे थे. इनके डाउन होने की वजह Cloudflair का डाउन होना था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 07:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मंगलवार शाम को ChatGPT, Canva और X जैसे प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट अचानक डाउन हो गईं. कई ऐप्स में फिर से कनेक्टिविटी आ गई है, लेकिन कुछ अब भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुई है. दुनियाभर के यूजर्स ने इन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने की शिकायतें कीं. यूजर इन ऐप्स में न तो लॉग-इन कर पा रहे थे और न ही ये ऐप्स रिफ्रेश हो रही थीं. वेब आउटेज पर नजर रखने वाला प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर भी एक समय डाउन हो गया था. इन सबसे पीछे एक ही वजह थी और वो थी Cloudflare में आई गड़बड़. आइए पूरा मामला समझते हैं. 

क्या है Cloudflare?

Cloudflare एक वेब सर्विस प्रोवाइडर है, जिस पर इंटरनेट का लगभग 20 प्रतिशत ट्रैफिक होता है. यह वेबसाइट्स और इंटरनेट यूजर्स के बीच एक लेयर का काम करता है. दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट, ऐप्स और वेब प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन रखने और तेजी से लोड होने में मदद करता है. इसके साथ यह उन्हें अचानक से ट्रैफिक बढ़ने पर क्रैश होने और साइबर अटैक्स से भी बचाता है. इस कारण अगर क्लाउडफ्लेयर में थोड़ा-बहुत भी बदलाव या गड़बड़ होती है तो इसका असर दुनियाभर में देखा जाता है.

मंगलवार को क्या हुआ था?

क्लाउडफ्लेयर ने कहा कि उसने यूनाइटेड किंगडम के यूजर्स के लिए कुछ सर्विसेस को टेंपरेरी तौर पर डिसेबल किया था. इसके कुछ देर बाद ही कंपनी की इंटरनल सर्विस भी प्रभावित हो गई है. क्लाउडफ्लेयर ने कहा कि इससे कुछ वेब सर्विसेस पर असर पड़ सकता है और इस खामी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. जांच के बाद कंपनी ने पाया कि उसकी एक सर्विस पर असामान्य ट्रैफिक आ गया था, जिससे एरर आने लगा. 

पिछले महीने भी हुआ था ऐसा आउटेज

पिछले महीने भी अमेजन वेब सर्विसेस डाउन होने के कारण वेब आउटेज का सामना करना पड़ा था. इस वजह से रेड्डिट और स्नैपचैट समेत कई ऐप्स और वेबसाइट्स कुछ समय तक डाउन रही थीं.

ये भी पढ़ें-

Gemini 3 हुआ लॉन्च, गूगल ने बताया अपना अब तक का सबसे इंटेलीजेंट AI मॉडल, कैपेबिलिटीज जानकर चौंक जाएंगे आप

Published at : 19 Nov 2025 07:38 AM (IST)
Tags :
Cloudflare TECH NEWS Web Outage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
Home Tips
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget