Cloudflare Down होने से दुनियाभर में ठप पड़ गईं कई वेबसाइट्स, क्या है ऐसा होने की वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







मंगलवार शाम को ChatGPT, Canva और X जैसे प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट अचानक डाउन हो गईं. कई ऐप्स में फिर से कनेक्टिविटी आ गई है, लेकिन कुछ अब भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुई है. दुनियाभर के यूजर्स ने इन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने की शिकायतें कीं. यूजर इन ऐप्स में न तो लॉग-इन कर पा रहे थे और न ही ये ऐप्स रिफ्रेश हो रही थीं. वेब आउटेज पर नजर रखने वाला प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर भी एक समय डाउन हो गया था. इन सबसे पीछे एक ही वजह थी और वो थी Cloudflare में आई गड़बड़. आइए पूरा मामला समझते हैं.

क्या है Cloudflare?

Cloudflare एक वेब सर्विस प्रोवाइडर है, जिस पर इंटरनेट का लगभग 20 प्रतिशत ट्रैफिक होता है. यह वेबसाइट्स और इंटरनेट यूजर्स के बीच एक लेयर का काम करता है. दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट, ऐप्स और वेब प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन रखने और तेजी से लोड होने में मदद करता है. इसके साथ यह उन्हें अचानक से ट्रैफिक बढ़ने पर क्रैश होने और साइबर अटैक्स से भी बचाता है. इस कारण अगर क्लाउडफ्लेयर में थोड़ा-बहुत भी बदलाव या गड़बड़ होती है तो इसका असर दुनियाभर में देखा जाता है.

मंगलवार को क्या हुआ था?

क्लाउडफ्लेयर ने कहा कि उसने यूनाइटेड किंगडम के यूजर्स के लिए कुछ सर्विसेस को टेंपरेरी तौर पर डिसेबल किया था. इसके कुछ देर बाद ही कंपनी की इंटरनल सर्विस भी प्रभावित हो गई है. क्लाउडफ्लेयर ने कहा कि इससे कुछ वेब सर्विसेस पर असर पड़ सकता है और इस खामी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. जांच के बाद कंपनी ने पाया कि उसकी एक सर्विस पर असामान्य ट्रैफिक आ गया था, जिससे एरर आने लगा.

पिछले महीने भी हुआ था ऐसा आउटेज

पिछले महीने भी अमेजन वेब सर्विसेस डाउन होने के कारण वेब आउटेज का सामना करना पड़ा था. इस वजह से रेड्डिट और स्नैपचैट समेत कई ऐप्स और वेबसाइट्स कुछ समय तक डाउन रही थीं.

ये भी पढ़ें-

Gemini 3 हुआ लॉन्च, गूगल ने बताया अपना अब तक का सबसे इंटेलीजेंट AI मॉडल, कैपेबिलिटीज जानकर चौंक जाएंगे आप