हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGemini 3 हुआ लॉन्च, गूगल ने बताया अपना अब तक का सबसे इंटेलीजेंट AI मॉडल, कैपेबिलिटीज जानकर चौंक जाएंगे आप

Google Gemini 3 लंबे इंतजार के बाद लॉन्च हो गया है. इससे काफी उम्मीदें थीं और वो पूरी होती दिख रही हैं. गूगल का कहना है कि यह उसका अब तक का सबसे इंटेलीजेंट सिस्टम है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google ने आखिरकार Gemini 3 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे अपना अब तक का सबसे इंटेलीजेंट AI बताया है और यह ChatGPT 5 और Grok 4 को टक्कर देगा. गूगल का कहना है कि यह इंसानी दिमाग के बराबर गहराई में उतरकर इंफोर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता है. इसे सर्च समेत गूगल के सभी प्लेटफॉर्म पर रोलआउट किया जाएगा. साथ ही यह जेमिनी ऐप में भी सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा. हालांकि, यूजर के सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से यूज लिमिट अलग-अलग हो सकती है. 

रीजनिंग में जेमिनी 3 की अच्छी पकड़

Gemini 3 की लॉन्चिंग पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि यह कंपनी के मल्टीमॉडल अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और एजेंटिक बिहेवियर को एक ही सिस्टम में ला रहा है. यह रीजनिंग में माहिर है और इंसानों की तरह गहराई और बातों के नाजुक फर्क को समझ सकता है. उन्होंने बताया कि यह मॉडल आपकी रिक्वेस्ट के पीछे के कॉन्टेक्स्ट के साथ-साथ इंटेन्शन को भी समझ लेगा, जिससे इसे लंबे प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

ये हैं Gemini 3 की कैपेबिलिटी

गूगल ने बताया कि उसका नया मॉडल अलग-अलग टाइप के कंटेट को एनालाइज कर समझ सकता है. फिर चाहे वह हाथ से लिखे नोट्स हों, लंबे रिसर्च पेपर हों या लंबे वीडियो लेक्चर. जेमिनी को इनमें से किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी. इसका फायदा उठाकर यूजर अपने घर में लिखी किसी रेसिपी को डिजिटल फॉर्मेट में बदल सकेंगे. वहीं स्टूडेंट्स भी लंबे एकेडेमिक रिसर्च पेपर से अपनी सहूलियत के हिसाब से नोट्स तैयार कर सकेंगे. गूगल ने यह भी बताया कि AI मॉडल की एनालिटिकल डेप्थ मेजर करने वाले कई एकेडेमिक और सिंथेटिक टेस्ट पर Gemini 3 ने शानदार परफॉर्म किया है. इस मॉडल की वजह से गूगल सर्च का AI मोड और दमदार होने वाला है. यह मॉडल AI मोड में डायनामिक विजुअल लेआउट, सिम्युलेशन और इंटरेक्टिव टूल-बेस्ड रिजल्ट शो करेगा.

फोल्डेबल आईफोन के लिए ऐप्पल ने पूरी कर ली यह तैयारी, लेकिन इस कारण अटक गया काम, जानें डिटेल

Published at : 19 Nov 2025 06:48 AM (IST)
