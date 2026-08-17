स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Google का ये फीचर? सोते हुए भी रखता है आप पर नजर

क्या है Google का ये फीचर? सोते हुए भी रखता है आप पर नजर

Google Sleep Breathing Quality: इस डेटा के लिए यूजर को रातभर अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये डेटा डिवाइस आपको सुबह होते ही पेश कर देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह बीमारी नहीं बताता, केवल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देता है।

Google Sleep Breathing Quality: आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से विकसित हो रही है. मार्केट में कई सारे स्मार्ट डिवाइस आ चुके हैं जो युवाओं को काफी पसंद आते हैं. इसमें सबसे ज्यादा डिवाइस जो चर्चा में रहता है वो है स्मार्टवॉच. जी हां, दरअसल, अब स्मार्टवॉच इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो आपके सोने से लेकर फिटनेस ट्रैकिंग तक, सब कुछ करने में सक्षम है. इसी कड़ी में बता दें कि हाल ही में Google ने Sleep Breathing Quality नाम का फीचर पेश किया है. आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है ये नया फीचर.

क्या है ये नया फीचर

दरअसल, जानकारी के अनुसार, गूगल के Sleep Breathing Quality फीचर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये यूजर को रात में भी सोने के समय में भी ट्रैक करती रहती है. इसमें मौजूद सेंसर इंसान के सोते समय शरीर में होने वाली हर छोटे-बदलाव को ट्रैक करके उसका रिकॉर्ड मॉनिटर करता है.

इस दौरान वॉच ब्लड ऑक्सीजन में हर मिनट होने वाले छोटे-बड़े बदलावों को रिकॉर्ड करती है. इन बदलावों से ये समझने की कोशिश की जाती है कि सोते समय सांस लेने की कंडिशन स्टेबल रह रही है या नहीं.

सुबह मिलेगा पूरी रात का ओवरव्यू

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डेटा के लिए यूजर को रातभर अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये डेटा डिवाइस आपको सुबह होते ही पेश कर देता है. जी हां, ये डिवाइस हर सुबह पिछली रात की नींद की क्वालिटी और उसमें हुए बदलाव की पूरी रिपोर्ट यूजर को पेश करता है.

इसमें यूजर ये समझ सकता है कि उसकी नींद के दौरान सांस लेने की कंडिशन कैसी रही और कितने समय तक सांस लेने का पैटर्न बेहतर था. इस तरह लंबे समय में यूजर अपनी नींद से जुड़े पैटर्न को आसानी से समझ सकता है.

ऑन-डिवाइस AI करता है डेटा का Analysis

जानकारी के मुताबिक, इस फीचर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें एआई फीचर मिलता है जो ऑन-डिवाइस डेटा का Analysis करता रहता है. यानी इसका मतलब साफ है कि रातभर रिकॉर्ड किए गए बदलावों को समझने के लिए AI अलग-अलग पैटर्न को देखता है.

इसके बाद सिस्टम ये अंदाजा लगाता है कि यूजर की नींद का कितना प्रतिशत समय ऐसी कंड़िशन में बीता जिसे Google optimal breathing यानी बेहतर सांस लेने की स्थिति के रूप में देखता है.

क्या बीमारी का पता लगा सकता है ये फीचर?

इस फीचर को लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये फीचर लोगों में बीमारी का पता लगाने का भी काम कर सकता है या नहीं. बता दें कि गूगल का Sleep Breathing Quality फीचर सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड जानकारी और ट्रेंड को समझने का काम करता है और इसे बीमारी के पता लगाने के रूप में बिलकुल भी नहीं देखना चाहिए.

अगर किसी व्यक्ति को लगातार नींद, सांस लेने या दूसरी कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या होती है तो यूजर को सिर्फ स्मार्टवॉच के डेटा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:

AI को कैसे ट्रेन किया जाता है? जानें क्या होता है प्रोसेस

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Google Smartwatch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या है Google का ये फीचर? सोते हुए भी रखता है आप पर नजर
क्या है Google का ये फीचर? सोते हुए भी रखता है आप पर नजर
टेक्नोलॉजी
Analog और Digital TV में क्या होता है अंतर? किसकी बिजली खपत ज्यादा
Analog और Digital TV में क्या होता है अंतर? किसकी बिजली खपत ज्यादा
टेक्नोलॉजी
HomePod Mini Update: सिरी एआई के साथ आ रहे Apple के नए होम प्रोडक्ट्स, जानें डिटेल्स
सिरी एआई के साथ आ रहे Apple के नए होम प्रोडक्ट्स, जानें डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
AI को कैसे ट्रेन किया जाता है? जानें क्या होता है प्रोसेस
AI को कैसे ट्रेन किया जाता है? जानें क्या होता है प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्र आंदोलन: राहुल की सोरेन को चिट्ठी, कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर...'
छात्र आंदोलन: राहुल की सोरेन को चिट्ठी, कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?
प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?
तमिल सिनेमा
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स, एक ने तो मांगी माफी, करोड़ों दान में दिए
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स
क्रिकेट
सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल
सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
विश्व
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
Home Tips
Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
शिक्षा
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
ABP NEWS
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
ABP NEWS
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
ABP NEWS
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
ABP NEWS
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
ABP NEWS
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
Embed widget