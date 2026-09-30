सुनील कुमार ने बुधवार (30 सितंबर) को एशियन गेम्स 2026 में कुश्ती की एक खास केटेगरी में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पुरुषों के 87 किलोग्राम ग्रीको-रोमन रेसलिंग इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन रॉबर्ट्स को 9-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया. उन्होंने इस इवेंट में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता.

2023 के हांगझोऊ एशियाई खेलों में भी सुनील ने इस इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज अपने नाम किया था. अब लगातार 2026 में भी उनकी तरफ से कमाल देखने को मिला. इसके साथ 27 साल के सुनील एशियन गेम्स में दो ग्रीको-रोमन रेसलिंग मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं.

BACK-TO-BACK ASIAN GAMES MEDALS! 🥉🥉🇮🇳



Sunil Kumar stands on the podium once again, securing bronze in the Men’s Greco-Roman 87 KG category at Aichi-Nagoya 2026. 🤼‍♂️🔥



Congratulations, Sunil! 👏 pic.twitter.com/vP9Ug4WIhL — Wrestling Federation of India (WFI) (@wfi_wrestling) September 30, 2026

नागोया सिटी इनाए स्पोर्ट्स सेंटर ऐसे किया कमाल

सुनील ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत हासिल की. यानी उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को कोई स्कोर नहीं बनाने दिया. सुनील को मैच जीतने के लिए मुश्किल से सिर्फ एक राउंड की ही जरूरत पड़ी. उनकी जीत एकतरफा रही. वह शुरुआत से ही मुकाबले में हावी नजर आए. सुनील ने शुरुआती दांव-पेच में फिलीपींस के खिलाड़ी को दो बार पटखनी देकर चार प्वाइंट्स अपने नाम किए. इसके बाद विरोधी खिलाड़ी की निष्क्रियता (पैसिविटी) के कारण भारतीय पहलवान को एक और प्वाइंटस मिल गया. इसके चलते सुनील ने मैच शुरू होने के 90 के अंदर ही 5-0 की बढ़त हासिल कर ली.

शुरुआत में जल्दी प्वाइंट्स मिल जाने के बाद भी भारतीय खिलाड़ी ने कोई ढील नहीं डाली. उन्होंने 'पैसिविटी' का फायदा उठाते हुए बढ़त को 7-0 कर दिया. इस दौरान रॉबर्ट्स संघर्ष करते नजर आए. सुनील ने 2 प्वाइंट्स और हासिल किए. फिर 'टेक्निकल सुपीरियरिटी' के लिए उनके 9 प्वाइंट्स पूरे हो गए और मैच खत्म हो गया.

एशिन गेम्स मेडल के साथ बढ़ा सुनील कुमार का कद

एशियाई खेलों के लगातार दूसरे मेडल के साथ सुनील के कद में और इजाफा हुआ है. वह इससे पहले 6 एशियन चैंपियनशिप मेडल जीत चुके हैं. वह जाहिर तौर पर अपने इस प्रदर्शन को बनाए रखना चाहेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने आगामी इवेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

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