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'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI ने लिखी चिट्ठी
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने का नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ़ इंडिया ने अनुरोध किया है. पार्टी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है.
नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (NCPI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने का अनुरोध किया है. NCPI के अध्यक्ष ज्योतिप्रकाश चटर्जी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार के नेतृत्व की तारीफ़ की और शांतिपूर्ण मतदान, वोटर लिस्ट में सुधार और रिकॉर्ड मतदान का ज़िक्र किया.
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