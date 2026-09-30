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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'

आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'

सीजेपी का कहना है कि सरकार के खिलाफ वोट का अधिकार छीना जा रहा, ऐसे में इसका विरोध करें और लोकतंत्र को बचाएं. 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी का प्रदर्शन है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Sep 2026 05:31 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी का सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है. इस बीच आशुतोष रांका ने लोगों से कहा है कि सीजेपी का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ मुंबई के शिवाजी पार्क में ही तय किया गया है. उन्होंने बाद में दूसरे शहरों में भी इस तरह का प्रदर्शन करने की बात कही. 

CJP के को-फाउंडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह CJP के बारे में ऑनलाइन फैल रहे कई मैसेज के संबंध में है. कृपया ध्यान दें कि सीजेपी का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ मुंबई के शिवाजी पार्क में ही तय किया गया है. हम आने वाले समय में अलग-अलग शहरों को भी कवर करेंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी.''

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'सरकार के खिलाफ वोट का अधिकार छीना जा रहा, इसका विरोध करें'

इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से एक बार फिर सरकार और पुलिस से लेकर न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. सीजेपी ने लिखा, ''सड़कें मांगो, तो मंत्री से थप्पड़ खाओ. अदालत में जाओ, तो 'कॉकरोच' बोलेंगे. सड़कों पर उतरो, तो लाठीचार्ज का सामना करना होगा. लेकिन एक विकल्प हमेशा बचा रहता था, वो सरकार के खिलाफ वोट करना. अब वह भी छीना जा रहा है. इसका विरोध करें और लोकतंत्र को बचाएं.''

क्या पुलिस से मिली है सीजेपी के प्रदर्शन की इजाजत?

इससे पहले 29 सितंबर को सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धांत भारद्वाज और मुंबई कोऑर्डिनेटर प्रणय अहीरे ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही थी, हालांकि स्थानीय निवासियों ने प्रस्तावित प्रदर्शन का विरोध किया है. पुलिस की ओर से भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की बात सामने आई है. 

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धांत भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा था, ''पूरे देश को पता है कि यह विरोध प्रदर्शन क्यों और किन वजहों से हो रहा है. सत्ता में बैठे लोगों ने ECI पर कब्जा कर लिया है और ईसीआई इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, इसलिए हम ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 30 Sep 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar MUMBAI NEWS Ashutosh Ranka
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