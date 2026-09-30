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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLiquid Glass को ऐसे करें अपने हिसाब से कस्टमाइज, iPhone लगेगा अलग

Liquid Glass को ऐसे करें अपने हिसाब से कस्टमाइज, iPhone लगेगा अलग

iPhone के Liquid Glass लुक से बोर हो गए हैं तो iOS 27 में अब इसे अपनी पसंद के हिसाब से बदलना पहले से आसान है. जानिए Liquid Glass को कस्टमाइज करने का आसान तरीका और इसे बंद करने की सेटिंग

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Sep 2026 12:37 PM (IST)
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  • सेटिंग्स में ट्रांसपेरेंसी घटाकर ग्लास इफ़ेक्ट को काफी कम करें.

iPhone का लुक सिर्फ वॉलपेपर या आइकन बदलने से ही अलग नहीं दिखता है. Apple के Liquid Glass डिजाइन ने पिछले एक साल में iPhone के इंटरफेस को काफी बदल दिया है. स्क्रीन पर मौजूद मेन्यू, आइकन और दूसरे एलिमेंट्स के पीछे का बैकग्राउंड हल्का दिखाई देता है, जिससे पूरा इंटरफेस ग्लास जैसा नजर आता है, हालांकि हर यूजर को इसका एक जैसा लुक पसंद नहीं आता है. किसी को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है, तो किसी को थोड़ा ठोस और कम ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बेहतर लगता है. अब Apple ने iOS 27 में इसे अपनी पसंद के मुताबिक सेट करने का ज्यादा आसान तरीका दिया है. तो आइए जानते हैं कि Liquid Glass को कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करें. 

Liquid Glass को कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करें?

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पहले Liquid Glass के लिए सिर्फ दो ऑप्शन Clear और Tinted मिलते थे. iOS 27 में Apple ने इस सीमित ऑप्शन को हटाकर एक स्लाइडर दिया है. इससे यूजर इंटरफेस में दिखाई देने वाली ट्रांसपेरेंसी को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है. इसके लिए iPhone में Settings खोलें और Appearance सेक्शन में जाएं. यहां Liquid Glass का ऑप्शन मिलेगा. स्लाइडर को बाईं ओर करने पर इंटरफेस ज्यादा पारदर्शी और ग्लास जैसा दिखेगा, जबकि दाईं ओर करने पर टिंट ज्यादा गहरा हो जाएगा. बीच की स्थिति Apple की डिफॉल्ट सेटिंग है. इसी स्क्रीन पर मिलने वाला प्रीव्यू स्लाइडर को आगे-पीछे करने के साथ तुरंत बदलता है. 

एक ही सेटिंग से पूरे इंटरफेस पर असर

Liquid Glass की यह सेटिंग सिर्फ किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहती है. इसका असर Control Center, Home Screen folders, app overlays और Lock Screen notifications जैसे सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों पर दिखाई देता है, हालांकि लॉक स्क्रीन के मेन ग्लास इफेक्ट की इंटेंसिटी के लिए अलग सेटिंग मौजूद है. Apple ने iOS 27 में डिफॉल्ट Liquid Glass को भी दोबारा ट्यून किया है, जिससे ज्यादा बिजी बैकग्राउंड के साथ भी लेयर और साइड ज्यादा साफ नजर आएं.

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Liquid Glass को लगभग पूरी तरह बंद कैसे करें?

अगर Liquid Glass का सबसे कम ट्रांसपेरेंसी लुक भी आपको पसंद नहीं आता है, तो Settings खोलें फिर Accessibility पर Display & Text Size में जाकर Reduce Transparency ऑन कर सकते हैं. इससे स्क्रीन पर दिखने वाला ग्लास इफेक्ट काफी कम हो जाता है और बैकग्राउंड ज्यादा सादा और ठोस नजर आता है. इसी सेक्शन में Increase Contrast भी है, जिससे टेक्स्ट और बटन बैकग्राउंड से ज्यादा साफ दिखाई देते हैं. Reduce Bright Effects ऑप्शन चमक वाले विजुअल इफेक्ट्स को कम करता है, जिसे Apple ने iOS 26.4 में फिर से जोड़ा था. 

Liquid Glass की एनिमेशन भी कर सकते हैं कम

अगर आप Liquid Glass के मूवमेंट और एनिमेशन को भी कम करना चाहते हैं, तो Settings खोलें. इसके बाद Accessibility पर Motion में जाकर Reduce Motion ऑन कर सकते हैं. iOS 27, iPhone 11 और इसके बाद के मॉडल पर उपलब्ध है, इसलिए इन डिवाइस में Liquid Glass को अपनी पसंद के अनुसार बदलने का ऑप्शन मिलता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 30 Sep 2026 12:37 PM (IST)
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