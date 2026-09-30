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हिंदी न्यूज़शिक्षा2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब

2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2027 में कई विभागों में भर्ती के मौके आ सकते हैं. जानें किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नौकरियां आने की उम्मीद है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 30 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं. किसी को पुलिस में जाना है तो कोई शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है. वहीं कई युवा स्वास्थ्य और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी का इंतजार करते हैं. सरकार की ओर से अलग-अलग विभागों में समय-समय पर भर्तियां भी निकाली जाती हैं.

ऐसे में 2027 में भी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की नजर कई बड़े विभागों पर रहने वाली है. हालांकि अभी यह तय नहीं है कि किस विभाग में कितने पद निकलेंगे, इसकी सही जानकारी भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिलेगी.

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पुलिस विभाग में मिल सकती हैं नौकरियां

यूपी में सरकारी नौकरी की बात हो और पुलिस भर्ती का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर दूसरे पदों पर समय-समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं. बड़ी संख्या में युवा इन भर्तियों की तैयारी करते हैं. ऐसे में 2027 में भी पुलिस विभाग की भर्ती पर युवाओं की नजर रहेगी. कितने पद आएंगे, यह अभी तय नहीं है और इसकी जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में ही मिलेगी.

यह भी पढ़ें : रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 

शिक्षा के क्षेत्र में भी मौके

शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शिक्षा विभाग भी बड़ा क्षेत्र है. स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकलती रहती हैं. हाल के समय में भी यूपी में शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े पदों पर नियुक्तियां हुई हैं. ऐसे में 2027 में भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को इस विभाग पर नजर रखनी चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती की उम्मीद

अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए डॉक्टरों के साथ नर्स, तकनीकी कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों की भी जरूरत होती है. इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग में अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकलती रहती हैं. 2027 में भी स्वास्थ्य से जुड़े पदों पर नौकरी के मौके आ सकते हैं. हालांकि पदों की संख्या और भर्ती की तारीख तभी साफ होगी, जब संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी जारी होगी.

राजस्व और दूसरे विभागों को भी न भूलें

सरकारी नौकरी सिर्फ पुलिस और शिक्षक बनने तक ही सीमित नहीं है. राजस्व, पंचायत और दूसरे सरकारी विभागों में भी अलग-अलग पदों पर भर्तियां होती हैं. इन विभागों में लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी और कई दूसरे पद युवाओं के लिए नौकरी का मौका देते हैं. इसलिए 2027 में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को सिर्फ एक ही विभाग पर निर्भर रहने के बजाय दूसरी भर्तियों पर भी नजर रखनी चाहिए.

निजी क्षेत्र में भी बन सकते हैं नौकरी के मौके

सरकार सिर्फ सरकारी विभागों में ही रोजगार के मौके नहीं बढ़ा रही है. यूपी में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, रक्षा, कपड़ा, खाद्य और छोटे कारोबार जैसे कई क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इन क्षेत्रों में नई कंपनियां और कारोबार बढ़ने पर निजी नौकरी के मौके भी बन सकते हैं. इसलिए 2027 में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकारी भर्ती के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों पर नजर रखना भी फायदेमंद हो सकता है.

यह भी पढ़ें : बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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