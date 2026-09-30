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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDrishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

Drishyam 3 Star Cast Fees: 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.उससे पहले यहां अजय देवगन और तबू समेत फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट की फीस जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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अजय देवगन अपनी मच अवेटेड फ़िल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' से सिनेमाघरों में धमाल मचाने की तैयारी में हैं. फैन्स भी अजय को एक बार फिर बड़े पर्दे पर विजय सलगांवकर के किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इसी के साथ ये फिल्म एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' के लिए अजय देवगन समेत फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली है?

'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' के लिए अजय  ने कितनी वसूली फीस?
न्यूज एक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन को 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में विजय सलगांवकर का किरदार निभाने के लिए 18 करोड़ रुपये से 22 करोड़ रुपये के बीच फीस दी गई है. खबरों के मुताबिक, एक्टर ने नवंबर 2022 में रिलीज़ हुई 'दृश्यम 2' के लिए 30 करोड़ रुपये लिए थे. हालांकि, पहली 'दृश्यम' (2015) फ़िल्म के लिए उनकी फीस के बारे में कोई पक्की आधिकारिक जानकारी नहीं है.

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Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

तबू को कितनी मिली फीस?
जहां अजय देवगन को 'दृश्यम 3' में अपने रोल के लिए 18-22 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, वहीं रिपोर्ट के मुताबिक तबt को इस फिल्म के लिए करीब 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपये मिल रहे हैं. यानी तबू को अजय के मुकाबले 7 गुना कम फीस मिल रही है. वह फिल्म में मीरा देशमुख का रोल निभा रही हैं.


Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

श्रिया सरन ने कितनी वसूली रकम?
दूसरी ओर, श्रिया सरन, जो 'दृश्यम 3' में नंदिनी सलगांवकर का अपना रोल दोबारा निभाएंगी, उन्हें 1 करोड़ रुपये की फीस मिलने की खबरे हैं. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने इनमें से किसी भी आंकड़े को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.


Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

इशिता दत्ता-रजत कपूर को कितनी मिली फीस?
इशिता दत्ता, ने फिल्म में विजय और नंदिनी की बड़ी बेटी अंजू का किरदार निभाया है, उन्हें 'दृश्यम' फ़िल्म के आखिरी भाग के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये बतौर फीस मिल हैं.

वहीं दूसरी ओर, रजत कपूर, जो मीरा के पति महेश देशमुख का रोल निभाते हैं, उन्हें इस फिल्म में अपने रोल के लिए कथित तौर पर 40 लाख से 70 लाख रुपये के बीच मिल हैं.


Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में जयदीप अहलावत भी एक अहम भूमिका में नज़र आएंगे. हालांकि, अभी उनकी फ़ीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' कब होगी रिलीज? 
अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फ्रेंचाइजी का फाइनल चैप्टर होने की वजह से लोगों में इसे लेकर काफी क्रेज है. 

 

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Published at : 30 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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