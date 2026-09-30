दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
विमान के अंदर खूनी झड़प की वजह से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया था और 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान ने अचानक अपनी आधी ऊंचाई खो दी और नीचे की तरफ गोता लगा दिया था.
- आपात कोड भेजने पर विमान सऊदी अरब में सुरक्षित उतरा।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से ज्यादा समय से युद्ध और संघर्ष लगातार जारी है. इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बुधवार (30 सितंबर, 2026) को जमीन से 34,000 फीट की ऊंचाई पर दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट FZ1073 में रूस और यूक्रेन के पायलट आपस में भिड़ गए.
दोनों के बीच चाकूबाजी और हाथापाई होने को लेकर भी दावा किया जा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम की वजह से विमान में सवार यात्रियों की जान पर खतरा बन गया, लेकिन इस बीच दोनों पायलटों के बीच हो रही खूनी भिड़ंत को रोकने के लिए इजरायल के यात्री आगे आए और उन्होंने विमान के भीतर जारी संघर्ष को रोका.
34 हजार से फीट की ऊंचाई से 17,400 फीट पर आ गया था विमान
जानकारी के मुताबिक, फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 का मुख्य पायलट रूसी नागरिक था और को-पायलट यूक्रेन का रहने वाला था. विमान में बैठे यात्रियों ने दावा किया कि दोनों पायलटों के बीच हाथापाई और चाकूबाजी तक हुई और विमान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसमें प्लेन के कॉकपिट में खूनी झड़प और विमान का अचानक 34,000 फीट से करीब 17,400 फीट नीचे की तरफ गोता लगाना भी शामिल था.
हालांकि, इस खूनी झड़प के बीच विमान में सवार इजरायली यात्रियों ने हमलावर पायलटों को काबू करने में क्रू सदस्यों की मदद की. इसके बाद विमान को इजरायल के तेल अवीव के बजाय सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.
इजरायल ने विमान की सुरक्षा के लिए उठाए कदम
फ्लाईदुबई के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने जमीन पर सबसे पहले 7700 स्क्वॉक कोड भेजा, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सामान्य इमरजेंसी का संकेत है, लेकिन कुछ सेकंड बाद विमान से 7500 कोड भेजा गया. यह कोड विमान के हाईजैक होने या किसी गैरकानूनी हस्तक्षेप का संकेत माना जाता है. विमान से हैरान करने वाले संदेश मिलने के बाद इजरायल को अपने फाइटर जेट्स को भी फ्लाईदुबई की फ्लाइट की तरफ रवाना करने के लिए तैयार करना पड़ा.
इस घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है और विमान में सवाल यात्रियों को वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है.
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