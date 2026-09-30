क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति बनाने के लिए बुधवार को बैठक की. इस दौरान ज्यादातर दलों ने एकजुटता की बात कही और कहा कि हम लड़ाई में साथ हैं.

इस बीच जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो वो जवाब से बचते नजर आईं. उनसे पत्रकारों ने बार-बार पूछा कि राहुल गांधी पीएम चेहरा होंगे? इसपर उन्होंने कहा कि आप होंगे.

एकजुटता का संदेश

बैठक के बाद सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सबने एक साथ मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात रखी. वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे.

बता दें कि इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल चेहरे को लेकर रहा है. बीजेपी विपक्षी गठबंधन से सवाल पूछती रही है कि आपका चेहरा कौन है.

शिवराज सिंह चौहान का तंज

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कहा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है. कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हैं. जिसे कांग्रेसी नेता नहीं मान रहे, उसे देश नेता कैसे मानेगा? राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार नहीं, इसलिए सहयोगी बैठक में नहीं आ रहे हैं.