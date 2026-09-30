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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब

क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 30 Sep 2026 03:30 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति बनाने के लिए बुधवार को बैठक की. इस दौरान ज्यादातर दलों ने एकजुटता की बात कही और कहा कि हम लड़ाई में साथ हैं.

इस बीच जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो वो जवाब से बचते नजर आईं. उनसे पत्रकारों ने बार-बार पूछा कि राहुल गांधी पीएम चेहरा होंगे? इसपर उन्होंने कहा कि आप होंगे.

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एकजुटता का संदेश

बैठक के बाद सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सबने एक साथ मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात रखी. वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे.

बता दें कि इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल चेहरे को लेकर रहा है. बीजेपी विपक्षी गठबंधन से सवाल पूछती रही है कि आपका चेहरा कौन है.

शिवराज सिंह चौहान का तंज

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कहा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है. कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हैं. जिसे कांग्रेसी नेता नहीं मान रहे, उसे देश नेता कैसे मानेगा? राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार नहीं, इसलिए सहयोगी बैठक में नहीं आ रहे हैं.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 30 Sep 2026 03:30 PM (IST)
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