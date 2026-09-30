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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा

'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा

शिवराज सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी क्यों नहीं इस बैठक में शामिल हुए. शिवराज ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई विजन नहीं है. साथ ही,

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 30 Sep 2026 04:15 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की बुधवार को हुई बड़ी बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हताशा में है और यह गठबंधन राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई विजन नहीं है. साथ ही, राहुल गांधी को 50वीं बार लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा कि एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस जनता से माफी मांगेगी. लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे.

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शिवराज का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगने की बजाय भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन ये बिखरे हुए हैं. अखिलेश यादव कहां हैं? डीएमके ने कह दिया है कि जहां कांग्रेस बैठेगी, वहां हम नहीं जाएंगे. इसके अलावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पता नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को ही राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है. ये अलग-अलग तरह के भ्रम फैला रहे हैं.

आज की बैठक का यही नतीजा है कि शून्य विजन और हताशा सामने आई है. 2 से 8 अक्टूबर तक कार्यक्रम घोषित किया गया है. ‘सेव डेमोक्रेसी’ कार्यक्रम जारी किया गया है, लेकिन यह ‘सेव डायनेस्टी’ है.

पीएम मोदी ने किया दिल पर राज

शिवराज सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के दिल पर कब्जा किया है. लेकिन अखिलेश यादव समेत कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता दिल पर हाथ रखकर राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: INDIA गठबंधन के बीच 6 पॉइंट पर बनी बात, खरगे बोले- 'राष्ट्रपति से मांगेंगे वक्त'

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 30 Sep 2026 03:49 PM (IST)
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