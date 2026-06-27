हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई

कितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई

Gaming Laptop की लाइफ सिर्फ उसकी कीमत से तय नहीं की जाती है. इसकी पीछे और भी कई सारे कारण भी शामिल होते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नियमित सफाई और कूलिंग से लैपटॉप की उम्र बढ़ती है।

Gaming Laptop: आज कल के युवाओं में गेमिंग लैपटॉप काफी चर्चित डिवाइस है. गेमिंग लैपटॉप में यूजर को ज्यादा रैम से लेकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है. दरअसल, ज्यादा हैवी काम, ऑनलाइन गेम या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए गेमिंग लैपटॉप एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसमें लोगों को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गेमिंल लैपटॉप की लाइफ कितनी होती है. आइए जानते हैं पूरी सच्चाई.

कितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, नॉर्मली एक अच्छा Gaming Laptop 5 से 7 साल तक बड़े आराम से चल सकता है. हालांकि, डिवाइस की लाइफ आपके सिस्टम को चलाने के ऊपर भी निर्भर करती है कि आप किस तरीके से डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं. अक्सर लोग डिवाइस का डेली इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका समय-समय पर साफ-सफाई नहीं करते हैं. साथ ही कई बार लोग सिस्टम को बेड पर या फिर ऐसी जगह पर जहां हवा पास नहीं होती है, सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जिससे डिवाइस की लाइफ पर असर पड़ता है.

सबसे ज्यादा असर किन चीजों का पड़ता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Gaming Laptop की लाइफ सिर्फ उसकी कीमत से तय नहीं की जाती है. इसकी पीछे और भी कई सारे कारण भी शामिल होते हैं.

  • रोजाना कई घंटों तक हैवी गेमिंग करना
  • लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा गर्म होना
  • धूल और गंदगी का जमा होना
  • खराब क्वालिटी के चार्जर का इस्तेमाल करना
  • समय पर सॉफ्टवेयर और ड्राइवर अपडेट न करना

अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो लैपटॉप लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देता है.

कैसे बढ़ा सकते हैं लैपटॉप की लाइफ

अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने गेमिंग लैपटॉप की लाइफ को कुछ समय और भी बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल, लैपटॉप के वेंट्स और फैन की समय-समय पर सफाई करना बहुत जरुरी होता है. इसके अलावा सिस्टम को हमेशा हार्ड और समतल सतह पर ही इस्तेमाल करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर Cooling Pad का इस्तेमाल करना डिवाइस के लिए बेहतर होता है. बैटरी को लंबे समय तक 100% चार्ज पर नहीं रखना चाहिए.

खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

अगर आप नया Gaming Laptop खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ऐसा मॉडल चुनना चाहिए जिसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर, बढ़िया कूलिंग सिस्टम, ज्यादा RAM और SSD स्टोरेज मिले. इसके साथ ही, आने वाले समय में RAM या स्टोरेज अपग्रेड करने का ऑप्शन भी जरूर देखें. इससे आपका लैपटॉप आने वाले कई सालों तक अच्छे से काम कर सकेगा.

यह भी पढ़ें:

क्या आपको भी Google Maps दिखा रहा लंबा रास्ता? कहीं ऑन तो नहीं ये सेटिंग, ऐसे तुरंत करें चेंज

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Gaming Laptop TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई
कितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
टीवी रिमोट ब्लूटूथ से क्यों नहीं चलते? वर्षों पुरानी वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
टीवी रिमोट ब्लूटूथ से क्यों नहीं चलते? वर्षों पुरानी वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Quantum Computer? जानिए नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे है अलग
क्या होता है Quantum Computer? जानिए नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे है अलग
टेक्नोलॉजी
कैसे Android Phones भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
कैसे Android Phones भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया के भाई से चली 10 घंटे तक पूछताछ, कहा- घरवालों को नहीं बताया...
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया के भाई से चली 10 घंटे तक पूछताछ, कहा- घरवालों को नहीं बताया...
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!
'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
'...तो हम लगाएंगे 100 परसेंट टैरिफ', डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को दी धमकी, कहा- सब डील हो जाएंगी कैंसिल
'...तो हम लगाएंगे 100 परसेंट टैरिफ', ट्रंप ने इन देशों को दी धमकी, कहा- सब डील हो जाएंगी कैंसिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले PDA का नया अर्थ गढ़ रहे अखिलेश यादव? आदिवासी वोट बैंक पर सपा की नजर
यूपी चुनाव 2027 से पहले PDA का नया अर्थ गढ़ रहे अखिलेश यादव? आदिवासी वोट बैंक पर सपा की नजर
जनरल नॉलेज
Iran Oil: भारत को एक बैरल कच्चा तेल बेचकर कितना मुनाफा कमाता है ईरान, जान लीजिए पूरा गणित
भारत को एक बैरल कच्चा तेल बेचकर कितना मुनाफा कमाता है ईरान, जान लीजिए पूरा गणित
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget