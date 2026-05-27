क्या आपके फोन में भी ON है ये सेटिंग? तुरंत करें OFF वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियमित रूप से फोन की प्राइवेसी सेटिंग्स की जांच आवश्यक है।

Tech Tips: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है. बैंकिंग, चैटिंग, फोटो, लोकेशन और निजी जानकारी सब कुछ हमारे फोन में मौजूद रहता है. लेकिन कई बार अनजाने में हम ऐसी सेटिंग्स ON छोड़ देते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐप्स हमारी प्राइवेसी में सेंध लगा सकते हैं. यही कारण है कि फोन की Privacy Settings को समय-समय पर जांचना बेहद जरूरी हो गया है.

बिना सोचे-समझे Permissions देना पड़ सकता है भारी

अक्सर लोग नया ऐप इंस्टॉल करते ही बिना पढ़े सभी Permissions Allow कर देते हैं. इसके बाद वही ऐप्स कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी संवेदनशील चीजों तक पहुंच बना लेते हैं. कई ऐप्स बैकग्राउंड में भी इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है. Android स्मार्टफोन्स में Privacy Dashboard और Permission Manager जैसे फीचर्स दिए जाते हैं ताकि यूजर्स आसानी से पता लगा सकें कि कौन-सा ऐप क्या Access कर रहा है.

कैमरा और माइक्रोफोन Access सबसे बड़ा जोखिम

अगर किसी ऐप को Camera और Microphone की अनुमति मिली हुई है तो वह जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सकता है. कई बार यूजर्स को इसकी जानकारी भी नहीं होती. नए Android वर्जन में अब स्क्रीन पर Green Indicator दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि कैमरा या माइक्रोफोन एक्टिव है. अगर आपको किसी ऐप पर भरोसा नहीं है तो उसकी Permissions तुरंत बंद कर देना बेहतर रहेगा.

हमेशा ON रहने वाली Location Tracking भी खतरनाक

कुछ ऐप्स लगातार आपकी Live Location ट्रैक करते रहते हैं. इससे आपकी गतिविधियों और लोकेशन हिस्ट्री का डेटा जमा किया जा सकता है. साइबर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि Allow all the time विकल्प चुनने से बचें. इसके बजाय Only while using the app ऑप्शन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इससे ऐप सिर्फ इस्तेमाल के दौरान ही आपकी लोकेशन Access कर पाता है.

पुराने Apps भी बन सकते हैं खतरा

कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें लोग महीनों या सालों तक इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उनकी Permissions फोन में बनी रहती हैं. ऐसे ऐप्स भी आपकी जानकारी तक पहुंच बनाए रख सकते हैं. हालांकि Android में अब Auto Reset Permissions फीचर मिलता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल न होने वाले ऐप्स की Permissions खुद हटा देता है.

ऐसे करें अपने फोन की Privacy Settings चेक

अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले Settings खोलें. इसके बाद Privacy या Security & Privacy सेक्शन में जाएं. अब Permission Manager खोलें. यहां Camera, Microphone और Location Permissions को ध्यान से चेक करें. जरूरत पड़ने पर आप Camera और Mic Access को पूरी तरह Disable भी कर सकते हैं.

एक्सपर्ट क्यों दे रहे हैं चेतावनी?

साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों का कहना है कि हर महीने कम से कम एक बार App Permissions जरूर जांचनी चाहिए. इंटरनेट फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई यूजर्स ने बताया है कि अनजान ऐप्स को ज्यादा Permissions देना प्राइवेसी रिस्क बढ़ा सकता है.

अभी करें ये जरूरी काम

अगर आपने लंबे समय से अपने फोन की Privacy Settings चेक नहीं की है तो अभी यह काम कर लें. हो सकता है कोई ऐप आपकी उम्मीद से ज्यादा जानकारी Access कर रहा हो. छोटी-सी लापरवाही आपकी निजी जानकारी को खतरे में डाल सकती है.

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