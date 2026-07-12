INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसाड़ी पहनकर जिम की मशीन पर वर्कआउट करने लगी नौकरानी, फुटेज देख मालिक भी हैरान- वीडियो वायरल

साड़ी पहनकर जिम की मशीन पर वर्कआउट करने लगी नौकरानी, फुटेज देख मालिक भी हैरान- वीडियो वायरल

दरअसल, यह पूरा मामला एक जिम का है, जहां रोजाना की तरह एक महिला झाड़ू-पोछा करने पहुंचती है. जिम खाली होता है और वहां कोई मौजूद नहीं होता.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

इंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. अक्सर हम महंगे जिम में बड़े-बड़े रईसों और युवाओं को ब्रांडेड ट्रैकसूट पहनकर पसीना बहाते देखते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने साबित कर दिया है कि फिटनेस का शौक किसी की हैसियत का मोहताज नहीं होता. वायरल हो रहे एक सीसीटीवी फुटेज में जिम में साफ-सफाई करने आई एक महिला ने जो किया, उसे देखकर अच्छे-अच्छे जिम फ्रीक्स के होश उड़ गए हैं. साड़ी पहने इस महिला का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है.

जब झाड़ू छोड़ दीदी ने पकड़ी जिम की मशीन

दरअसल, यह पूरा मामला एक जिम का है, जहां रोजाना की तरह एक महिला झाड़ू-पोछा करने पहुंचती है. जिम खाली होता है और वहां कोई मौजूद नहीं होता. बस फिर क्या था, महिला के अंदर का फिटनेस लवर जाग उठता है. वह हाथ में पकड़ी झाड़ू को एक तरफ रखती है और सीधे पहुंच जाती है जिम की सबसे भारी-भरकम एक्सरसाइज मशीनों की तरफ. महिला बिना किसी हिचकिचाहट के, लाल रंग की साड़ी पहने हुए ही क्रॉस-ट्रेनर मशीन पर चढ़ जाती है और बड़े ही मजे से एक्सरसाइज करने लगती है. महिला के चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunanda singh (@maha.nanda_fit)

सपना सिर्फ अमीरों का नहीं, जज्बा होना चाहिए

जिम की इस मशीन पर जहां लोग महंगे जूते और जिम गियर पहनकर भी हांफने लगते हैं, वहां यह महिला साड़ी और चप्पलों में ही पूरे स्वैग के साथ वर्कआउट कर रही है. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह क्लिप इस बात का सबूत है कि मशीनों पर पसीना बहाने का सपना सिर्फ अमीरों का ही शौक नहीं है, बल्कि एक आम इंसान के दिल में भी यह ख्वाहिश दबी होती है. महिला ने जिस सादगी और फुर्ती के साथ मशीन को चलाया, उसने यह साफ कर दिया कि अगर दिल में जज्बा हो तो किसी खास लिबास या अमीरी की जरूरत नहीं होती.

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जनता ने कहा- चाची रॉक्स, बाकी सब शॉक्ड

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लगता है प्री-वर्कआउट में चाची ने चाय-पॉपकॉर्न खाया है, क्या एनर्जी है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसे कहते हैं नो बहाना, सिर्फ फिटनेस पर निशाना.' कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिम के मालिक को अब इन चाची को फ्री मेंबरशिप दे देनी चाहिए. कुल मिलाकर साड़ी वाली इन चाची ने अपनी इस छोटी सी क्लिप से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है और लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
साड़ी पहनकर जिम की मशीन पर वर्कआउट करने लगी नौकरानी, फुटेज देख मालिक भी हैरान- वीडियो वायरल
साड़ी पहनकर जिम की मशीन पर वर्कआउट करने लगी नौकरानी, फुटेज देख मालिक भी हैरान- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन पकड़ने जा रही रूठी लैला को मनाने के लिए पैरों में गिरा मजनू, पहुंच गई पुलिस; देखें वीडियो
ट्रेन पकड़ने जा रही रूठी लैला को मनाने के लिए पैरों में गिरा मजनू, पहुंच गई पुलिस; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Fake Cream By Tissue Paper: दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
ट्रेंडिंग
61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल
61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Farah Khan ने Akanksha Chaudhary की लगाई जमकर क्लास
लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली AIIMS ने CBI को सौंपी 11 पन्नों की रिपोर्ट, चौंकाने वाला खुलासा
ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली AIIMS ने CBI को सौंपी 11 पन्नों की रिपोर्ट, चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
टेलीविजन
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे
T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है IND vs ENG पहला वनडे
विश्व
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला
फूड
Best Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget