'तूफान आते ही समंदर में कूदा, लेकिन...', वियतनाम नाव हादसे में जिंदा बचे शख्स की डरावनी आपबीती

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'तूफान आते ही समंदर में कूदा, लेकिन...', वियतनाम नाव हादसे में जिंदा बचे शख्स ने सुनाई डरावनी आपबीती

'तूफान आते ही समंदर में कूदा, लेकिन...', वियतनाम नाव हादसे में जिंदा बचे शख्स ने सुनाई डरावनी आपबीती

Vietnam Boat Accident: इस हादसे में जिंदा बचे शख्स ने बताया कि बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण और भी लोगों की मौत हो गई.

Written By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 03:54 PM (IST)
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वियतनाम के फु क्वोक आइलैंड के पास स्पीडबोट पलटने से 15 भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई. वहां की सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इस हादसे में बचे एक भारतीय शख्स निर्मल कुमार ने बताया कि कैसे अचानक आए तूफान ने नाव को कुछ ही सेकंड में पलट दिया. उन्होंने बताया कि बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण और भी लोगों की मौत हो गई.

जिंदा बचे शख्स ने सनाई डरावनी आपबीती

उन्होंने बताया, 'जब हम एक द्वीप से दूसरे द्वीप की ओर जा रहे थे तभी अचानक एक तूफान आ गया और पलक झपकते ही नाव पलट गई. हम नाव के आगे वाले हिस्से में थे और समुद्र में कूदकर बाहर निकल आए, जो लोग अंदर थे, वे फंस गए और नाव पलट जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाए. नाव में कुल मिलाकर 105 लोग थे.स्थानीय बचाव दल घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए, लेकिन पास के द्वीप पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था की कमी और दवाओं की कमी के कारण ज्यादा लोग नहीं जिंदा नहीं बच पाए.'

पर्यटक ने  निर्मल कुमार कहा, 'द्वीप पर जरूरतमंद लोगों की संख्या के हिसाब से आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं थी. वियतनाम वायु सेना दो-तीन घंटे बाद आई और उन्होंने हमारी सहायता की. भारतीय अधिकारियों ने त्रासदी के बाद प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की है. सभी लोग वापस चले गए. हम कंपनी से चार लोग हैं और मैं यहीं रुक रहा हूं.'

हादसे के बाद वियतनाम के पीएम का बयान

स्थानीय मीडिया आउटलेट तुओई ट्रे न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद जारी एक आधिकारिक मैसेज में प्रधानमंत्री क्वोक ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों को सभी मौजूद मेडिकल रिसोर्स, दवाइयां और इमरजेंसी मदद पहुंचाने का निर्देश दिया.

इस हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के शव हो ची मिन्ह सिटी ले जाए गए हैं जहां से उन्हें भारत भिजवाया जाएगा. हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने यह भी बताया कि बचाए गए 17 भारतीय पर्यटकों में से 16 स्वदेश लौट रहे हैं और एक पर्यटक की हालत गंभीर है और वह फू क्वोक के एक अस्पताल में भर्ती है.

Published at : 12 Jul 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Vietnam INDIA Phu Quoc
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