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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकहीं एक क्लिक न कर दे आपका बैंक अकाउंट खाली! कोई भी Link खोलने से पहले जान लें ये 5 जरूरी नियम

कहीं एक क्लिक न कर दे आपका बैंक अकाउंट खाली! कोई भी Link खोलने से पहले जान लें ये 5 जरूरी नियम

Tech Tips: साइबर ठग ज्यादार असली नाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका ईमेल एड्रेस थोड़ा अलग होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 12 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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  • लालच या डर वाले संदेशों में URL ध्यान से जांचें।

Tech Tips: आज के समय में साइबर फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहा है. टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ-साथ ठग भी अब लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें सबसे चर्चिंत तरीका का अनजान लिंक, जी हां, दरअसल, आज के समय में लोग किसी भी लिंक पर बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं. इससे कई बार लोग साइबर ठगी का शिकार भी बन जाते हैं. ऐसे में किसी भी अनजान लिंक से पहले आपको इन बातों का जरुर ध्यान रखना चाहिए.

किसने भेजा है ये चेक करें

इसके अलावा अगर कोई ईमेल या मैसेज किसी बैंक, सरकारी संस्था, कंपनी या स्कूल के नाम से आया है तो सबसे पहले उसके भेजने वाले का ईमेल एड्रेस या प्रोफाइल जरूर चेक करना चाहिए. साइबर ठग ज्यादार असली नाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका ईमेल एड्रेस थोड़ा अलग होता है. अगर आपको उनके ईमेल एड्रेस में हल्का सा भी संदेह हो तो समझ जाएं ये स्पैम है. इसके अलावा हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करें.

परिवार के नाम से लिंक की जांच करें

टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल साइबर ठग भी काफी एडवांस हो चुके हैं. इसीलिए अब ये आपके परिचित लोगों की पहचान का भी गलत इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको किसी दोस्त, रिश्तेदार या साथी की ओर से कोई संदिग्ध लिंक मिले तो सीधे उसपर क्लिक करने से पहले साथी, परिवार या जिससे भी मैसेज आया हो उससे जरुर पूछ लें.

भाषा पर जरुत ध्यान दें

आपको बता दें कि ज्यादातर फर्जी ईमेल और मैसेज में अक्सर स्पेलिंग और भाषा से जुड़ी गलतियां देखने को मिलती हैं. कई बार मैसेज की भाषा अजीब या मशीन जैसी लगती है. अगर किसी बैंक, कंपनी या सरकारी विभाग के नाम से आए मैसेज में ऐसी गलतियां नजर आएं तो उसे बिलकुल भी अनदेखा न करें और लिंक पर क्लिक न करें.

सोच-समझकर फैसला लें

आपको बता दें कि साइबर ठग अक्सर लोगों के इमोशन्स का फायदा उठाते हैं. ज्यादातर साइबर ठग आपको ऐसे मैसेज भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया है या फिर आपको कोई बड़ा इनाम मिला है.

ऐसे मैसेज का मकसद बस आपको किसी भी तरह से लिंक पर क्लिक करवाना होता है. इसलिए किसी भी डराने या लालच देने वाले मैसेज को देखकर तुरंत लिंक पर क्लिक न करें.

लिंक का URL देखें

जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी लिंक के ऊपर माउस ले जाने से उसका असली वेब एड्रेस दिखाई देता है. इससे पता चल सकता है कि लिंक असल में किस वेबसाइट पर ले जाएगा. अगर URL में कोई गड़बड़ी लगे तो उस लिंक से दूर रहें. बता दें कि यूआरएल देखने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसपर क्लिक करने से होता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 12 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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