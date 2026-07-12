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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपदा आने से पहले ही मिल जाएगा अलर्ट! चीन बना रहा हाईटेक सैटेलाइट सिस्टम

आपदा आने से पहले ही मिल जाएगा अलर्ट! चीन बना रहा हाईटेक सैटेलाइट सिस्टम

China Satellite System: चीन कुछ सेंट्रल एशियाई देशों के साथ मिलकर एक नया सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है. यह आपदा का अलर्ट दे देगा, लेकिन जासूसी में इसके इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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  • चीन मध्य एशियाई देशों संग नया आपदा चेतावनी उपग्रह बना रहा है।
  • 'तियानवु' समूह एआई उपयोग कर रिमोट सेंसिंग डेटा संसाधित करेगा।
  • यह प्रणाली ग्लेशियरों, पहाड़ों की निगरानी कर पूर्व चेतावनी देगी।
  • डेटा गोपनीयता की कमी से जासूसी का संभावित खतरा भी है।

China Satellite System: चीन कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाना चाहता है तो बाढ़, भूकंप जैसी आपदा के आने से पहले ही उसे अलर्ट कर देगा. इसके लिए उनसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान समेत सेंट्रल एशिया के कुछ देशों के साथ हाथ मिलाया है. ये देश मिलकर एक सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं, जो इस इलाके में आने वाले आपदा को लेकर अलर्ट कर देगा. इसे Tianwu Constellation नाम दिया गया है और इसके तहत 1,024 सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा सकते हैं. ये सैटेलाइट स्पेस में रिमोट सेंसिंग डेटा कलेक्ट कर उसे शेयर करेंगे.

AI की भी ली जाएगी मदद

इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि सैटेलाइट से मिले डेटा को प्रोसेस कर एआई मॉडल को फीड किया जाएगा. इसके लिए शिनजियांग में एक डेटा सेंटर बनाया गया है. स्पेस से आए डेटा की मदद से एआई मॉडल की ट्रेनिंग भी होगी और आपदा आने से पहले ही उसका पता लगा पाएगा. इस सिस्टम के जरिए माउंटेन रेंज और ग्लेशियर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी होगी. बताया जा रहा है कि जिन ग्लेशियर पर नजर रखी जाएगी, वो पिछले कुछ दशकों में 20-40 प्रतिशत की दर से पिघल रहे हैं. इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था के साथ पर्यावरण और समाज पर भी पड़ेगा. बता दें कि चीन पहले से ही BeiDo नाम के सैटेलाइट की मदद से नैचुरल डिजास्टर पर नजर रख रहा है.

क्या जासूसी का भी है खतरा?

उद्देश्य को देखते हुए चीन का यह प्रोजेक्ट कमाल का लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी छिपे हुए हैं. चीन ने अभी तक इस सिस्टम में कलेक्ट होने वाले डेटा, इमेजरी और मीडिया को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. मसलन, यह क्या-क्या डेटा कलेक्ट करेगा और एआई मॉडल कैसे इस डेटा को प्रोसेस करेगा. साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि इस सैटेलाइट का फोकस कहां रहेगा. ऐसे में इस सैटेलाइट सिस्टम का जासूसी के लिए इस्तेमाल होने की शंका भी जताई जा रही है. इससे पहले चीन ने 2023 में Yaogan-41 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो प्रशांत और हिंद महासागर पर नजर रखने में कैपेबल है. 

चीन की नीयत पर इसलिए भी संदेह

यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि चीन का नया सिस्टम जासूसी के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे खतरा बना हुआ है. अमेरिका भी चीनी सैटेलाइट से जासूसी की चिंता जाहिर कर चुका है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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