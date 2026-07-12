जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विकास कार्यों के साथ-साथ सियासी मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान का जवाब देते हुए तंज कसा. शेखावत ने कहा कि अब जोधपुर के विकास कार्य खुद बोलेंगे.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट को लेकर दिए गए अशोक गहलोत के कथित निकम्मे और नाकारा वाले बयान जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें अपने ही लोगों के काम दिखाई नहीं देते और जिन्हें वे नाकारा-निकम्मा कहते हैं, उन्हें हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य कैसे दिखाई देंगे. दरअसल, अशोक गहलोत ने हाल ही में सवाल किया था कि 12 वर्षों में सांसद ने क्या काम किया.

'हवाई जहाज से जोधपुर आएंगे तो सबसे पहले नया टर्मिनल दिखेगा'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जब अशोक गहलोत हवाई जहाज से जोधपुर आएंगे तो सबसे पहले उन्हें नया एयरपोर्ट दिखाई देगा. इसके अलावा शहर की नई सड़कें, आधुनिक रेलवे स्टेशन और अन्य विकास परियोजनाएं भी उनके सामने होंगी. उन्होंने कहा कि इन कार्यों को देखकर उन्हें अपने सवाल का जवाब स्वयं मिल जाएगा.

'व्यक्तिगत सम्मान बना रहना चाहिए'

हालांकि शेखावत ने राजनीतिक कटाक्ष के बीच मर्यादा का भी संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जोधपुर की शान हैं और वे उनके प्रति किसी भी प्रकार की असम्मानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहते. लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान बना रहना चाहिए.

'नया एयरपोर्ट टर्मिनल बड़ी उपलब्धि'

इस अवसर पर शेखावत ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल को जोधपुर के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से बने इस आधुनिक टर्मिनल से यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही यह परियोजना पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई रफ्तार देगी तथा भविष्य में जोधपुर को अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी.

नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ विकास और राजनीति- दोनों की चर्चा तेज हो गई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.