Smart Band और Smartwatch में क्या अंतर, किसे खरीदने में फायदा?

आज के समय में स्मार्ट बैंड और स्मार्टवॉच दोनों ही फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए काफी लोकप्रिय हो चुके हैं. दोनों डिवाइस देखने में लगभग एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनके फीचर्स, कीमत और इस्तेमाल में बड़ा अंतर होता है. अगर आप भी नई वियरेबल डिवाइस खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और Smart Band और Smartwatch के बीच कन्फ्यूज हैं तो ये अंतर समझना आपके लिए जरूरी है.

Smart Band क्या होता है?

जानकारी के अनुसार, स्मार्ट बैंड को नॉर्मली फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है. इनमें आमतौर पर स्टेप काउंट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कैलोरी बर्न, स्लीप ट्रैकिंग और SpO2 जैसे फीचर्स मिलते हैं. इनका डिजाइन हल्का और कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए इन्हें लंबे समय तक कलाई पर पहनना आसान रहता है.

स्मार्ट बैंड की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत और बैटरी लाइफ है. कम कीमत में जरूरी फिटनेस फीचर्स मिलने के साथ कई बैंड कई दिनों तक चल सकते हैं. अगर आपका मकसद सिर्फ अपनी रोजाना की एक्टिविटी और हेल्थ पर नजर रखना है तो स्मार्ट बैंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

Smartwatch में क्या मिलता है ज्यादा?

स्मार्टवॉच को स्मार्टफोन के एक्सटेंशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें फिटनेस फीचर्स के अलावा कॉलिंग, नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, ऐप्स, GPS, वॉइस असिस्टेंट और कई मॉडल में मैप्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

कुछ प्रीमियम स्मार्टवॉच में ECG, बेहतर हेल्थ सेंसर और ज्यादा एडवांस्ड वर्कआउट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी दी जाती हैं. बड़ी स्क्रीन की वजह से मैसेज पढ़ना, कॉल देखना या दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करना स्मार्ट बैंड के मुकाबले में ज्यादा सुविधाजनक होता है.

बैटरी में कौन आगे?

बैटरी लाइफ के मामले में नॉर्मली स्मार्ट बैंड आगे रहते हैं. उनके छोटे डिस्प्ले और सीमित फीचर्स की वजह से एक चार्ज में कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, स्मार्टवॉच में बड़ी स्क्रीन, GPS और ज्यादा सेंसर होने के कारण बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. हालांकि कुछ स्मार्टवॉच भी लंबी बैटरी लाइफ देने का दावा करती हैं.

कीमत में कितना अंतर?

स्मार्ट बैंड नॉर्मली बजट फ्रेंडली होते हैं. कम कीमत में बेसिक हेल्थ और फिटनेस फीचर्स चाहने वालों के लिए ये बेहतर ऑप्शन हैं. स्मार्टवॉच की कीमत काफी अलग-अलग हो सकती है. बजट मॉडल से लेकर प्रीमियम स्मार्टवॉच तक मार्केट में कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं.

आपके लिए कौन है बेस्ट?

अगर आपको सिर्फ स्टेप्स, नींद, हार्ट रेट और रोजाना की फिटनेस ट्रैक करनी है, हल्की डिवाइस चाहिए और बार-बार चार्ज नहीं करना चाहते तो Smart Band आपके लिए बेहतर रहेगा. वहीं, अगर आप कलाई से कॉल, नोटिफिकेशन, GPS, म्यूजिक और ज्यादा स्मार्ट फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Smartwatch पर पैसा खर्च करना ज्यादा सही रहेगा.

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