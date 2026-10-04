IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी

भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने आसानी से 352 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. कैरेबियाई कप्तान शाई होप ने 162 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 04 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 162 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में शनिवार को शाई होप ने वो कर दिखाया, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी. होप ने अकेले 162 रन बनाकर 352 रनों का विशाल टारगेट चेज कर दिया. यह वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज है. इसके साथ ही उन्होंने 3 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. 

रन चेज में सबसे बड़ी पारी 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल
OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल
क्रिकेट
तीसरे ODI में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल के इस फैसले ने हरवाया
तीसरे ODI में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल के इस फैसले ने हरवाया
क्रिकेट
एशियन गेम्स: आज कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी? नीरू ढांढा होंगी ध्वजवाहक
एशियन गेम्स: आज कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी? नीरू ढांढा होंगी ध्वजवाहक

शाई होप अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने शनिवार को 162 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 2019 में चेज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 162 रन बनाए थे.

भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

शाई होप के नाबाद 162 रन, भारत के खिलाफ वनडे में किसी भी बल्लेबाज का रन चेज में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान के नाम था. दिलशान ने 2009 में राजकोट में 160 रनों की पारी खेली. 

बसे कम पारियों में 21 वनडे शतक

शाई होप सबसे कम पारियों में 21 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. होप ने यह कारनामा 152 पारियों में किया. इस मामले में क्विंटन डिकॉक और डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है. हाशिम आमला (116 पारियां) और विराट कोहली (138 पारियां) इस लिस्ट में होप से आगे हैं.

भारत ने 2-1 से जीती सीरीज 

भले ही टीम इंडिया तीसरा वनडे मैच हार गई, लेकिन सीरीज उसने 2-1 से अपने नाम की. भारत ने इस मैच में पहले खेलने के बाद केएल राहुल के तूफानी शतक की बदौलत 351 रन बनाए थे. जवाब में वेस्टइंडीज ने 10 गेंद शेष रहते लक्ष्य का पीछा कर लिया. यह वनडे में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले वेस्टइंडीज ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 328 रनों का पीछा किया था. 

यह भी पढ़ें- 

एशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies Shai Hope Records IND Vs WI 3rd ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल
OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल
क्रिकेट
तीसरे ODI में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल के इस फैसले ने हरवाया
तीसरे ODI में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल के इस फैसले ने हरवाया
क्रिकेट
एशियन गेम्स: आज कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी? नीरू ढांढा होंगी ध्वजवाहक
एशियन गेम्स: आज कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी? नीरू ढांढा होंगी ध्वजवाहक
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल
OUT या नॉट आउट? भारत-वेस्टइंडीज तीसरे ODI में अंपायर के फैसले पर बवाल
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
शिक्षा
ECIL में अप्रेंटिस पद के लिए आई वैकेंसी, 310 सीटों पर भर्ती
ECIL में अप्रेंटिस पद के लिए आई वैकेंसी, 310 सीटों पर भर्ती
एग्रीकल्चर
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget